Itália. Presidente chama ex-diretor do FMI para governo provisório e enfrenta apelo de impeachment

O presidente italiano, Sergio Mattarella, chamou na manhã desta segunda-feira o antigo diretor do FMI Carlo Cottarelli para uma reunião em Roma, que deverá servir para pedir ao economista que forme um governo provisório.

A reunião acontece depois de, neste domingo, os esforços para a formação de um governo em Itália terem sofrido um recuo, com Giuseppe Conte, o homem indicado pelos partidos anti-sistema Liga e Movimento 5 Estrelas (M5S) para primeiro-ministro, ter renunciado ao cargo.

Conte recusou avançar para a formação de um governo depois de o presidente ter aprovado todos os ministros do governo proposto exceto o do economista eurocético Paolo Savona. “A pertença ao Euro é uma escolha fundamental”, destacou Mattarella, afirmando que a possibilidade de o país ter um ministro da Economia eurocético alarmava os investidores estrangeiros.

O governo proposto em conjunto pela Liga e pelo Movimento 5 Estrelas resultava de meses de negociações após as eleições de março não terem revelado um vencedor claro e de várias tentativas de coligação terem saído frustradas.

Os dois partidos acabaram por se entender ao acordar que escolheriam em conjunto um nome para a liderança do governo, em vez de ser Luigi Di Maio, líder do M5S, a assumir o cargo de primeiro-ministro. A escolha recaiu em Giuseppe Conte, que incluiu na sua proposta de governo o economista eurocético Paolo Savona.

O ex-diretor do FMI Carlo Cottarelli poderá ser uma solução de curto prazo para resolver o impasse, mas tudo indica que não durará muito, uma vez que não deverá conseguir obter o apoio do parlamento. Caso isso se verifique, o mais provável é que os italianos sejam chamados para novas eleições para setembro ou outubro.

Presidente enfrenta apelo de impeachment

Descontentes com a decisão de Sergio Mattarella, os partidos que apoiavam a solução governativa proposta estão a defender a realização de eleições imediatas.

O líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, pediu mesmo o impeachment — destituição — de Matterella ao abrigo do artigo 90 da constituição italiana, que permite que o presidente seja destituído apenas com uma maioria simples dos deputados no parlamento.

Caso se verifique essa maioria a votar a favor da destituição, o Tribunal Constitucional decide se aplica ou não essa decisão.

