Presidente da Coreia do Sul prevê mais encontros com Kim Jong Un

Depois de um encontro surpresa no passado sábado, na região fronteiriça de Panmunjom, os líderes da Coreia da Sul e Coreia do Norte podem voltar em breve a surpreender o mundo e encontrar-se sem aviso prévio. A notícia foi dada pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Citado pela agência Reuters, o líder sul-coreano disse: “O que há de mais importante a retirar da última cimeira entre Coreias é que os líderes entraram em contacto com facilidade, rapidamente marcaram um encontro nas suas agendas e foram lestos a disponibilizar-se para discutir temas urgentes”.

Sublinhando que não houve “formalidades nem procedimentos complicados” na marcação desse encontro do passado sábado, e que este foi “uma reunião informal”, Moon Jae-in apontou para a possibilidade de novos encontros em breve, antes da cimeira entre Coreia do Norte e Estados Unidos da América, que ambos concordaram ser necessária mas cuja realização tem tido avanços e recuos. Esta cimeira, contudo, está já a ser preparada por diplomatas de ambos os países.

Do lado norte-americano, Donald Trump tem também tido contactos diplomáticos antes de se encontrar com Kim Jong Un. Esta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos da América conversou por telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, a propósito das negociações com a Coreia do Norte. Os dois combinaram encontrar-se antes da cimeira que juntará o presidente americano a Kim Jong Un.

O resumo da conversa telefónica entre Trump e Abe foi feito em declaração oficial da Casa Branca. Os dois líderes políticos “afirmaram o imperativo comum de alcançar o desarmamento completo e permanente da Coreia do Norte”, revela o comunicado. Esse desarmamento terá de ser a nível “nuclear, químico, de armas biológicas e do programa de [produção de] mísseis balísticos” desenvolvido no país.

Continuar a ler