Árbitro Artur Soares Dias promovido à categoria de Elite da UEFA

O árbitro Artur Soares Dias foi esta terça-feira promovido à categoria Elite da UEFA, passando a integrar a lista dos 26 juízes mais categorizados a nível europeu, enquanto Fábio Veríssimo subiu à segunda categoria e Sílvia Domingos à primeira. Juntamente com Soares Dias foram promovidos à categoria Elite o espanhol Jesus Manzano e o francês Benoit Bastien.

A promoção de Fábio Veríssimo à segunda categoria faz com que se junte aos seus colegas e compatriotas Hugo Miquel, Carlos Xistra e Tiago Martins, que permanecem neste escalão, tal como Jorge Sousa na primeira categoria, na qual estava, também, Soares Dias. Na terceira categoria estão agora Luís Godinho, João Pinheiro e João Capela, o que significa que Portugal mantém os nove árbitros internacionais no futebol masculino.

No setor feminino, Sandra Bastos continua na Elite e Catarina Campos na terceira categoria, mas Portugal conta agora com uma juíza na primeira categoria com a promoção de Sílvia Domingos. No futsal não houve alterações a registar, mantendo-se Eduardo Coelho na categoria Elite, Nuno Bogalho na primeira categoria e Miguel Castilho e Ruben Guerreiro na segunda categoria.

As promoções de Soares Dias, Fábio Veríssimo e Sílvia Domingos na arbitragem da UEFA foram saudadas pelo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação, José Fontelas Gomes, em declarações ao sítio da Federação.

“Este reconhecimento da UEFA é o reflexo da qualidade dos nossos árbitros a nível individual, mas igualmente da aposta que a Federação Portuguesa de Futebol e o seu Conselho de Arbitragem têm vindo a fazer na arbitragem, com condições de trabalho cada vez melhores. Temos mostrado a nossa qualidade em Portugal e em termos internacionais, num contexto que nem sempre tem sido o mais favorável. Estamos seguros de que esta é a linha certa e de que com o apoio de todos teremos condições para ir mais longe”, disse.

