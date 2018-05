Autocarro ardeu no Lumiar. Motorista retirou passageiros

Um autocarro incendiou-se esta madrugada em Lisboa, na zona do Lumiar, não havendo feridos a registar porque o motorista conseguiu retirar os “poucos” passageiros que estavam no autocarro àquela hora. O alerta foi dado por volta das 5h50 desta terça-feira confirmou o Observador junto de fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

De acordo com os bombeiros, este era um autocarro da Rodoviária de Lisboa, que ia em movimento perto do mercado do Lumiar: “Quando chegámos ao local o autocarro está engolido pelo fogo”, descreve um bombeiro ao Observador. O incêndio foi extinto cerca de uma hora e meia depois. A origem do incêndio ainda não é conhecida.

