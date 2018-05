Eutanásia: PS garante respeito pela vontade do doente que pede para morrer

A deputada socialista Maria Antónia Almeida Santos defendeu esta terça-feira o projeto de lei do PS sobre a eutanásia, garantindo que responde às “reservas legítimas” quanto ao respeito da vontade do doente.

A proposta do PS é inequívoca. Responde às reservas legítimas do respeito da vontade do doente. Garantimos que é apenas, repito apenas, atendível uma vontade atual e reiterada” de quem pede para antecipar a morte, disse a deputada na sessão de hoje, no parlamento, dedicado ao debate de quatro projetos de lei sobre a eutanásia do PAN, BE, PS e PEV.