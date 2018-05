Portugal vai receber menos 7% em fundos de coesão. Espanha mais 5%

Vai ser proposto nesta terça-feira, em Estrasburgo, um valor de 21,2 mil milhões para Portugal em fundos de coesão do próximo quadro comunitário de apoio (a receber entre 2021 e 2017). A notícia é do jornal Eco, que indica que Portugal será o quinto país que irá receber mais fundos de coesão, mas na comparação com o atual quadro comunitário trata-se de um corte de 7%.

Em média, os 27 países da União Europeia vão ter um corte de 9,9% — mas cerca de metade desses países não vão ter um corte: Espanha, por exemplo, vai receber mais 5% no novo quadro comunitário. Roménia, Bulgária e Grécia (além de Espanha) vão receber mais, tal como Itália, mas a média é pressionada em baixa pelos cortes no financiamento a países como Hungria, Lituânia, Estónia, República Checa, Malta e Polónia (Polónia que, ainda assim, continua a ser o país que irá receber mais fundos em termos nominais — cerca de três vezes o que vai receber Portugal).

Os cortes a Portugal são um pouco mais expressivos do que apontavam as primeiras propostas, feitas no início do mês pela Comissão Juncker. O novo quadro comunitário já não conta com a contribuição de 15 mil milhões de euros do Reino Unido, que deverá sair da União Europeia antes da entrada em vigor do novo pacote de financiamentos. Para que não houvesse uma redução das contribuições, explicou Juncker no início de maio, cada país teria de aumentar em média os pagamentos em 2%, algo para o qual não existem condições políticas nesta fase, segundo a Comissão.

Continuar a ler