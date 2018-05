Presidente da República moçambicano exonera ministro da Justiça

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exonerou esta terça-feira o ministro da Justiça, Isaque Chande, anunciou a Presidência da República em comunicado. A saída já era esperada depois de o governante ter sido eleito, na última semana, na Assembleia da República, como novo Provedor de Justiça.

O comunicado não adianta quem vai ocupar o lugar deixado vago no Governo. Isaque Chande, 58 anos e advogado de profissão, foi eleito com 89,5% de votos a favor, contra 10,5% de votos para o outro candidato, Silvério Ronguane, deputado do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido no parlamento.

Além dos votos da bancada da maioria, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido que apoia o Governo, o novo Provedor de Justiça contou com o apoio da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição. Isaque Chande era ministro da Justiça desde 2017, ano em que substituiu Lino de Almeida, exonerado do posto alguns meses antes da sua condenação por corrupção.

