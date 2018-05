Príncipe William faz visita histórica à Jordânia, Israel e Palestina

O príncipe William vai visitar a Jordânia, Israel e Palestina em junho. Esta será uma visita histórica, já que é a primeira viagem de um membro da família real britânica a Israel. O anúncio já tinha sido feito em março, mas agora o Palácio de Kensington deu mais alguns detalhes sobre os vários dias de visita.

A deslocação do duque de Cambridge àqueles territórios inicia-se a 24 de junho, dia em que estará em Amman e termina em Jerusalém, a 28 do mesmo mês. No comunicado, o Palácio de Kensington diz que a visita foi aprovada por todas as autoridades em cada local por onde William vai passar.

The visit is at the request of Her Majesty's Government and has been welcomed by the Jordanian, Israeli, and Palestinian authorities. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 25, 2018

Durante a visita, que vai durar cinco dias e que é feita “a pedido do governo de Sua Majestade”, o príncipe William passará ainda por Jerash, Tel Aviv e Ramallah.

A viagem será um momento histórico, já que durante anos, a família real britânica recusou visitar aqueles territórios. O Príncipe Carlos esteve por duas vezes em Israel para dois funerais, um do primeiro-ministro Yitzhak Rabin e outro do presidente Shimon Peres, contudo, as visitas não foram consideradas oficiais, mas sim privadas.

