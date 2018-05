Roland Garros. Sharapova esteve em risco, Nadal perto de perder um ‘set’

Rafael Nadal e Maria Sharapova não tiveram esta terça-feira vida facilitada em Roland Garros, com o espanhol perto de perder o primeiro ‘set’ em Paris em três anos e a russa muito perto de uma eliminação precoce. O segundo torneio de ténis ‘Grand Slam’ do ano acabou por não trazer eliminações de primeiras figuras nesta jornada, em que o português João Sousa se despediu da capital francesa frente ao argentino Guido Pella, suspenso na véspera devido à chuva, perdendo por 3-0 (6-2, 6-3 e 6-4).

Assim sendo, o melhor tenista luso de sempre não se cruzará com Nadal, jogador de terra batida de eleição, já vencedor por dez vezes em Paris e que não perde um ‘set’ desde os quartos de final de 2015 – o sérvio Novak Djokovic foi então o ‘carrasco’. Nadal começou a defesa do título contra o italiano Simone Bolelli ainda na segunda-feira e, quando a chuva obrigou à suspensão, perdia no terceiro ‘set’ por 3-0, após ter vencido os dois primeiros parciais 6-4 e 6-3.

Esta terça-feira, no regresso aos ‘courts’, o maiorquino continuou a ser inesperadamente ‘apertado’ por um ‘lucky loser’ da qualificação e só venceu por 7-6, com 11-9. O ‘ogre’ da terra batida esteve mesmo sob pressão em quatro bolas para ‘set’, mas aplicou-se e, com recurso ao seu melhor ténis, conseguiu o seu 80.º sucesso em Roland Garros, onde continua a ser favorito.

Ainda no quadro masculino, nota para o apuramento do atual número três da hierarquia, o croata Marin Cilic. Venceu o australiano James Duckworth, com ‘ranking’ fora dos 1.000 primeiros, por 6-3, 7-5 e 7-6 (7-4), denotando mais dificuldade do que o previsto. Em dúvida até ao arranque do torneio, por causa da lesão em Roma, o argentino Juan Martin del Potro (5.º) começou mal com o francês Nicolas Mahut para terminar em grande, com parciais de 1-6, 6-1, 6-2 e 6-4, comprovando que há que contar com ele.

No quadro feminino, também não houve eliminações de destaque, se bem que Sharapova não tenha estado longe. A russa, que ainda não voltou ao nível que já teve, depois da suspensão por dopagem, esteve a perder 3-0 no terceiro e decisivo ‘set’ contra a holandesa Richel Hogenkamp.

Dupla campeã em Roland Garros em 2012 e 2014, a ‘csarina’ acabou por ‘puxar dos galões’ e fechar sem ceder mais nenhum ‘set’, em 6-1, 4-6 e 6-3. No seu regresso a Paris desde 2015, parece estar em subida de rendimento. Quem também está de volta, e bem, é a norte-americana Serena Williams, que se apresentou de equipamento preto e rosa. A vencedora de 23 títulos ‘Grand Slam’ passou pela checa Kristyna Pliskova com 7-6 (7/4) e 6-4.

A paragem por maternidade levou a que estivesse cerca de ano e meio afastada, parecendo que regressa forte e com ambição. Em março, já se tinha testado, com duas vitórias e duas derrotas. A atual líder do ‘ranking’, a romena Simona Halep, prevista para esta terça-feira contra a norte-americana Allison Riske, acabou por ver o seu jogo adiado para quarta-feira, por atraso no programa da ronda, que deveria ter encerrado com este encontro.

Sem qualquer surpresa no quadro feminino, regista-se também as vitórias da espanhola Garbine Muguruza (3.ª do ‘ranking’) e da alemã Angelique Kerber (12.ª), já vencedoras de torneios ‘Grand Slam’.

