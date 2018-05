Serena Williams vence Kristyna Pliskova e segue para a segunda ronda de Roland Garros

A tenista norte-americana Serena Williams, atualmente no posto 451 do mundo, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do ‘Grand Slam’, ao eliminar a checa Kristyna Pliskova, no 70.º lugar do ‘ranking’ WTA.

Serena Williams, três vezes vencedora do torneio francês, regressou assim da melhor maneira aos torneios do ‘Grand Slam’, depois de ter estado afastada dos ‘courts’ desde setembro por ter sido mãe, tendo esta terça-feira derrotado Pliskova em dois ‘sets’, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 47 minutos.

Na próxima ronda, Williams, vencedora de 23 torneios do ‘Grand Slam’, vai defrontar a australiana Ashleigh Barty, 17.ª cabeça de série.

