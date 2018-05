Diogo Dalot a caminho do Manchester United por (pelo menos) 20 milhões

Diogo Dalot vai ser jogador do Manchester United na próxima temporada, de acordo com a imprensa desportiva desta quarta-feira. O defesa direito de 19 anos vai trocar o FC Porto pela equipa de José Mourinho a troco de, pelo menos, 2o milhões de euros — o valor da cláusula de rescisão. Este valor podia ser acionado a partir de 1 de julho, mas A Bola e O Jogo dizem que a transferência ficará acima dos 20 milhões. A Bola avança mesmo a quantia que deverá ser paga pelo Manchester United: 24 milhões de euros.

Diogo Dalot tinha um contrato válido até junho de 2019 e uma fonte do FC Porto revelou a O Jogo que o clube tentou assegurar a renovação durante toda a época, mas o empresário do jogador, Carlos Gonçalves, foi adiando a negócio. No final da temporada, numa reunião agendada com o FC Porto, o empresário e o pai de Dalot comunicaram que o jogador tinha já acertado a saída para outro clube.

A mesma fonte revelou que se o FC Porto tivesse sabido mais cedo que Diogo Dalot não iria prolongar o contrato, não teria vendido o outro defesa direito, Ricardo Pereira, ao Leicester. Agora o clube terá que procurar, pelo menos, um defesa direito, uma vez que Maxi Pereira é o único do plantel e também ainda não acertou a renovação do contrato, que termina este verão.

