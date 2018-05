Dua Lipa esteve de férias no Porto e no Douro. Veja as fotos da cantora por terras portuguesas

A voz por trás de “One Kiss” esteve de férias em Portugal — sim, estamos a falar de Dua Lipa, uma das cantoras pop mais badaladas dos últimos tempos. A cantora passou alguns dias no norte do país e partilhou com os fãs alguns dos momentos que viveu.

Dua Lipa esteve no Porto e passou por uma quinta no Douro e fez questão de publicar as fotografias no Instagram, onde remeteu os seguidores para o álbum fotográfico “Disposable Diaries”, que se encontra na sua página oficial de Facebook.

A jovem cantora, que fará 24 anos este ano, lançou o seu primeiro single — “New Love” — em 2015 e em outubro desse ano fez surgir “Be The One”, a bomba que já levava, na altura, mais de 120 milhões de visualizações, como escreveu o Observador. Em 2017, viria a ganhar o prémio de escolha pública EBBA e agora continua na mira dos loucos por pop. Percorra a fotogaleria para ver imagens da cantora por terras portuguesas.

