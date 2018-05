Mesmo com passaporte israelita, Governo de Theresa May não deixa Abramovich trabalhar no Reino Unido

Roman Abramovich está impedido de trabalhar no Reino Unido, uma vez que as autoridades britânicas ainda não renovaram o seu visto de residente. O bilionário russo, que é dono do Chelsea, obteve a cidadania israelita esta segunda-feira e vai mudar-se para Telavive, mas o novo passaporte apenas permite que Abramovich permaneça no Reino Unido com o estatuto de visitante, e por um período máximo de seis meses, confirmou um porta-voz de Theresa May citado pelo The Guardian: “Os cidadãos israelitas têm que obter um visto se quiserem viver, trabalhar ou estudar no Reino Unido”.

Tudo começou quando o visto de Abramovich expirou entre abril e maio, sem que as autoridades britânicas renovassem o mesmo. O bilionário russo, que é a 13.º pessoa mais rica do Reino Unido com uma fortuna avaliada em 10,6 mil milhões de euros, teria que explicar a origem da sua fortuna para conseguir um novo visto para residir e trabalhar em território britânico — o que foi visto como uma forma de retaliação da Grã-Bretanha contra a Rússia a propósito do caso Skripal.

Daí Abramovich ter procurado uma nova cidadania de um país com relações especiais com o Reino Unido, de forma a regressar a Londres. Sendo judeu, Israel foi a escolha natural, pois concede a cidadania a qualquer judeu que deseje mudar-se para o país e o passaporte normalmente é emitido logo depois de o pedido ser efetuado.

O ministro do Interior de Israel confirmou a atribuição da cidadania a Abramovich na segunda-feira: “Roman Abramovich foi à embaixada israelita em Moscovo como qualquer outra pessoa. Fez o pedido para receber uma autorização de imigração, os documentos foram verificados de acordo com a lei e ele foi considerado elegível”.

As declarações do porta-voz da primeira-ministra Theresa May acabam, contudo, por constituir um revés para essa estratégia. Não se sabe quando é que as autoridades britânicas vão emitir novo visto para residente e as fontes do The Guardian afirmam que o processo está a demorar mais que o habitual, pelo que poderá tratar-se de uma retaliação.

Desde que Sergei Skripal, um agente duplo russo radicado em Londres, foi assassinado em março, as relações britânicas com a Rússia estão tremidas, porque o Reino Unido acusa o Kremlin de estar por detrás do sucedido.

