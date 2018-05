Mundial 2018. Gonçalo Guedes quer ajudar Portugal a “chegar o mais longe possível”

O avançado Gonçalo Guedes afirmou esta quarta-feira que quer ajudar Portugal a chegar o “mais longe possível” no Mundial 2018 de futebol, que arranca a 14 de junho, na Rússia, e mostrou-se “muito contente” por ter sido convocado por Fernando Santos. “É um sonho tornado realidade. É um objetivo de qualquer jogador estar num Campeonato do Mundo, nos grandes palcos, nos grandes jogos. Estou muito contente”, afirmou Gonçalo Guedes em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogador de 21 anos, que passou a temporada no Valência por empréstimo do Paris Saint-Germain, assumiu que está a passar por um “bom momento”, depois de ter realizado uma “boa época” em Espanha. “Tenho evoluído bem e espero estar à altura. Espero poder ajudar o máximo a equipa e ajudar Portugal a chegar o mais longe possível, sabendo que vai ser uma prova muito difícil”, disse o avançado formado no Benfica.

Logo na estreia, a 15 de junho, em Sochi, Portugal vai defrontar a Espanha, campeã do mundo em 2010 e uma das “grandes candidatas ao título”, estatuto que não assusta Gonçalo Guedes. “Estamos focados no nosso trabalho, na nossa evolução, nos nossos objetivos e vamos entrar em cada jogo para ganhar”, frisou.

Sobre o seu futuro, Guedes admitiu que ainda não sabe em que clube vai atuar na próxima temporada, situação que parece não preocupar o internacional português. “Estou focado na seleção e prefiro não falar de clubes. Depois do Mundial, tudo se vai resolver”, disse o avançado, que tem oito jogos e um golo pela seleção nacional.

Além da Espanha, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Campeonato do Mundo, que se disputa entre 14 de junho e 15 de julho. Antes, os campeões europeus têm dois jogos particulares agendados, o primeiro na Bélgica, em 02 de junho, e o outro frente à Argélia, no dia 7, em Lisboa. No dia 9, a comitiva lusa viaja para solo russo.

