Nunca viu o planeta Terra como nestas 17 fotografias

A Planet Labs é uma companhia privada de recolha de imagens do planeta Terra através de um enxame de satélites de observações chamados Dove. Todas as imagens captadas pela Planet Labs, à semelhança do que acontece com a NASA, são postas em domínio público para cumprir a missão da empresa: descobrir novas informações sobre o clima do planeta, o desenvolvimento urbano, previsões agrícolas, antevisão de desastres naturais e muitos outros aspetos que possam influenciar o decorrer da vida humana na Terra.

Foi ao andar em redor da Terra dia após dia desde vésperas da passagem de ano de 2010 que a Planet Labs encontrou algumas das imagens mais impressionantes das paisagens que existem aqui em baixo, com os pés no chão. Essas imagens foram agora tornadas públicas pela companhia, que juntou 17 fotografias num só álbum. Esse álbum inclui fotografias de sete cidades e dez paisagens naturais. E pode vê-lo na fotogaleria.

