Onde vai ser a lua-de-mel de Meghan e Harry: Canadá ou África?

Depois de passado o grande casamento do ano, a curiosidade de todos aqueles que tiveram os olhos postos em Windsor voltou-se para o destino da lua-de-mel do recém-casal, Meghan e Harry. Segundo o site TMZ, os duques de Sussex estão a considerar viajar até ao Canadá, porém, a revista People continua a escrever que África estará entre as escolhas do casal.

De acordo com o TMZ, Meghan e Harry vão passar as suas primeiras férias enquanto casal no Fairmont Jasper Park Lodge, em Alberta, mais precisamente no resort de luxo Outlook Caban, um local por onde já passaram vários membros da família real britânica e que já é conhecido como The Royal Retreat.

O preço por noite na vivenda — que dispõe de seis quartos, seis casas-de-banho, uma sala de jantar, uma sala de estar e um enorme terraço com jardim — oscila entre os 2.200 e os 5.500 euros, segundo o ABC.

Contudo, a revista People publicou uma declaração do representante do resort de luxo onde este nega a estadia dos duques de Sussex no local: “Embora o Fairmont Jasper Park Lodge tenha um longo historial de visitas de membros da realeza, podemos confirmar que o casal não tem atualmente nenhuma reserva”. Para a revista, África continua então a ser um dos possíveis locais para que Meghan e Harry desfrutem de uns dias de descanso como marido e mulher.

Os rumores sobre a ida de Meghan e Harry até ao Canadá não surgem do nada. A verdade é que a rainha Isabel II chegou a passar uns dias com o marido, o duque de Edimburgo, no mesmo local, em 2005. Mas muito antes disso, já o Rei Jorge VI e a sua esposa Isabel — pais da rainha Isabel II — tinham ficado hospedados nesse mesmo resort, em 1939. Por esta razão, diz-se que o casal poderá então seguir os passos dos familiares.

Continuar a ler