Rússia perde na Áustria em jogo de preparação para o Mundial

A seleção russa, anfitriã do Mundial2018 de futebol, perdeu esta quarta-feira com a Áustria por 1-0, em jogo de preparação disputado na cidade austríaca de Innsbruck.

Um golo do médio Alessandro Schopf, aos 28 minutos, após uma assistência do ponta de lança Marko Arnautovic, que alinha nos ingleses do West Ham, ditou a vitória da seleção da casa.

A Áustria não se qualificou para o Mundial, mas a Rússia marca presença pelo seu estatuto de organizadora da competição, integrando o grupo A juntamente com as seleções do Egito, da Arábia Saudita e do Uruguai.

