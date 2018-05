Temporada de verão na Casa da Música soma 150 iniciativas em três meses

A temporada de verão da Casa da Música, no Porto, arranca esta sexta-feira com concertos grátis para assinalar o Dia Mundial da Criança e, ao longo de três meses, propõe mais de 150 eventos, entre os quais 65 de entrada livre. Na conferência de imprensa de apresentação da programação do ciclo “Verão na Casa 2018”, o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, disse que a oferta vai “crescer” em relação à anterior edição, em 2017, onde vai haver este ano “mais de 150 eventos” e onde se espera “para cima dos 120 mil espetadores”, para a totalidade das iniciativas.

António Jorge Pacheco destacou o concerto “Impulso de Bruckner”, da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, no próximo sábado, dia 2 de junho, às 18h00, na Sala Suggia da Casa da Música. No dia 01 de junho, dia em que abre oficialmente a esplanada da Casa da Música, Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo, salientou, na conferência de imprensa, um espetáculo sobre os “direitos das crianças”, onde haverá a hipótese de as crianças praticarem a democracia, podendo votar no espetáculo que viram e dizer se gostaram ou não.

Ainda no âmbito do Serviço Educativo, destaque para o dia 24 de junho, dia do São João no Porto. Pelas 18:00, há um primeiro concerto do Coro Infantil Casa da Música, no palco da sala Suggia, onde será apresentado um trabalho sério com 40 crianças coristas do 1.º ciclo do Ensino Básico a apresentarem um “reportório sério”.

Ainda em junho, no dia 9, pelas 22h00, e no âmbito do Ciclo Jazz, a Orquestra Jazz de Matosinhos junta-se a Manel Cruz para um concerto na Sala Suggia, onde o artista Manel Cruz assume que se vão escutar “canções com outra linguagem, como sacrificando um animal a um qualquer deus da brincadeira”. Ainda no âmbito do Ciclo de Jazz, dia 10 de julho, na Sala Suggia, o saxofonista Joshua Redman e o baterista Billy Hart, com o seu quarteto, atuam pelas 21h00.

“Imperdível” para o diretor artístico da Casa da Música é o projeto “Connect” da Art Mentor Fondation Lucerne, que conta com as peças “The Gender Agenda”, de Philip Venables, e “Orango”, de Oscar Bianchi, ambos no dia 19 de junho, pelas 19h30, na Sala Suggia da Casa da Música. Os concertos do Verão na Casa vão espalhar-se também para fora do Porto e, por exemplo, no dia 22 de junho, em Vila Nova de Gaia, na Praça do Arrábida Shopping, vai atuar às 22h00, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, com a direção artística Otto Tausk.

Na Maia, na Praça Dr. José Vieira de Carvalho, no dia 14 de julho, pelas 22h00, vai acontecer o Maia Symphonic, pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, dirigida por Jan Wierzba, destacou o diretor artístico. Os concertos em espaço urbano da temporada de verão da Casa da Música continuam com um “projeto completamente novo”, como classificou António Jorge Pacheco, com um concerto com temas do músico Pedro Abrunhosa tocados pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. O concerto acontece no dia 28 de julho, pelas 22h00, na Praça Guilhermina Suggia, em Matosinhos.

Um dia antes, a 27 de julho, também na Praça Guilhermina Suggia, sobe ao palco a Orquestra Jazz de Matosinhos, pelas 22:00, com arranjos originais de canções de músico e compositor Sérgio Godinho, como por exemplo “O Primeiro Dia”, “É terça-feira” ou “Um brilhozinho nos olhos” Para continuar os eventos em espaço urbano, e de volta à cidade do Porto, a Avenida dos Aliados recebe, a 07 de setembro, o ciclo de concertos para violino “Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, pela Orquestra Barroca Casa da Música, dirigido pelo violinista russo Dmitri Sinkovsky.

António Jorge Pacheco disse que todos os dias de agosto vai haver concertos de música portuguesa, ao final da tarde, na Sala 2 da Casa da Música, aliados aos concertos ao ar livre da Esplanada.

O Verão na Casa propõe ainda que 20 pessoas possam experimentar dormir na Casa da Música no dia 13 de julho, na Sala 2, com o objetivo de conhecerem o espaço arquitetónico para “além do óbvio” e apreciaram os milhares de instrumentos musicais. A temporada termina a 08 de setembro.

