Volta a Portugal vai ligar Sertã a Oliveira do Hospital com Marcelo na caravana

A 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai passar por alguns concelhos afetados pelos incêndios em 2017 na terceira etapa, num percurso entre Sertã e Oliveira do Hospital que vai ser acompanhado pelo Presidente da República. A 4 de agosto, a designada Etapa Vida vai ligar Sertã a Oliveira do Hospital, num total de 175,9 quilómetros, em homenagem às populações da zona centro do país, tentando intensificar a promoção dos territórios afetados.

De acordo com a organização da prova, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai acompanhar o pelotão nesta tirada, que foi custeada por alguns dos patrocinadores da Volta, que a ofereceram aos concelhos afetados pelos incêndios de junho de 2017. Esta etapa vai partir às 12h30 da Alameda da Carvalha, na Sertã, e terminar na Rua D. Carlos Campos, em Oliveira do Hospital, por volta das 17:30, depois de ter percorrido os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Lousã, Góis, Arganil e Tábua.

A 80.ª edição da Volta vai ter início em Setúbal, com o prólogo, em 01 de agosto, e termina no dia 12, em Fafe, com um contrarrelógio individual.

Continuar a ler