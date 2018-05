Apple: próximo iOS quer combater vício de iPhones

Passa demasiado tempo com o smartphone ou tablet sem se aperceber? E se fosse o próprio aparelho a avisar que o deve pousar? É isto que que Apple deverá apresentar na próxima segunda-feira com iOS 12, o sistema operativo móvel da empresa norte-americana. Uma das novas ferramentas será o “Digital Health”, que vai informar os utilizadores sobre o tempo que passam ligados, avança a Bloomberg.

As novas ferramentas para deixar os utilizadores mais informados sobre o tempo que despendem com os dispositivos digitais surgem após críticas de investidores, como as que aconteceram em janeiro, de que a empresa deveria criar medidas para combater o vício nos smartphones. Na altura, a Apple já tinha divulgado estar a trabalhar neste tipo de opções para os utilizadores.

Na conferência para programadores em março, a Google, um dos maiores concorrentes da Apple em software mobile, anunciou novas ferramentas para os utilizadores saberem quanto tempo despendem com aparelhos com sistema operativo Android. O anúncio foi feito no I/O, o evento da Google análogo ao WWDC, o Apple Worldwide Developers Conference, o evento anual da americana para programadores que vai decorrer na próxima semana.

Se, por um lado, a Apple poderá divulgar novas ferramentas de software para uma utilização mais ‘responsável’ de dispositivos digitais, no WWDC a empresa de Copertino também poderá anunciar novas opções com o sentido oposto: incentivar os utilizadores a andarem na rua mais tempo com o iPhone na mão. O mesmo meio divulga que a Apple pode anunciar novas opções de realidade aumentada para se utilizar com os dispositivos da empresa ao disponibilizar o ARKit 2.0. Este software vai ter ferramentas mais avançadas para os programadores desenvolverem apps que utilizem realidade aumentada, uma tecnologia que permite ver objetos digitais no mundo real através do ecrã e câmara dos smartphones.

Além destas novidades, a Apple deverá anunciar outras novidades de software para os sistemas operativos que disponibiliza nos seus produtos, mas as grandes mudanças no layout do sistema poderão chegar só em 2019. Apesar disso, um dos maiores rumores em torno do WWDC está na possibilidade de Apple poder anunciar novas versões dos MacBooks e até uma nova versão do iPhone SE, o smartphone da empresa no mercado com tamanho mais pequeno (com um ecrã e 4 polegadas). Mas, para se saber isso, vai ser preciso esperar por dia 4 de junho.

