PSD vai chamar Manuel Pinho ao Parlamento antes da comissão de inquérito

O PSD não vai deixar o caso Manuel Pinho e nem sequer vai esperar pela audição na comissão de inquérito às rendas de energia. O líder do partido, Rui Rio, anunciou na quarta-feira à noite no Conselho Nacional que a bancada social-democrata vai chamar já ao Parlamento o antigo ministro da Economia para que este esclareça — do ponto de vista político — porque tinha uma avença do Grupo Espírito Santo. Os sociais-democratas não querem esperar pela audição no inquérito parlamentar, onde Pinho é obrigado a estar presente.

O PSD já tinha chamado Pinho a explicar-se no Parlamento há um mês, mas o antigo governante alegou que, como era arguido no processo, queria ser ouvido primeiro pelo Ministério Público e só depois pelos deputados.

Na quarta-feira à noite, no Conselho Nacional, Rio defendeu que — já que Pinho deixou de ser arguido no processo — já não há nenhuma razão para que o antigo governante não vá imediatamente à Assembleia justificar por que razão recebia uma avença de uma entidade privada enquanto era ministro. O que é, desde logo, ilegal.

Rio sugeriu, segundo confirmou o Observador com quatro conselheiros presentes na reunião, que esse requerimento pode entrar já esta sexta-feira, já que se dirigiu ao líder parlamentar Fernando Negrão e disse: “Amanhã [esta quinta-feira] não porque é feriado do Corpo de Deus, mas o grupo parlamentar vai iniciar já as diligências para voltar a chamar Manuel Pinho”.

Num tom irónico, Rio terá dito, segundo contaram ao Observador os mesmos conselheiros, que o PSD quer dar ao ex-ministro hipótese de se explicar, uma vez que está há tanto tempo em silêncio. Para o líder do PSD não faz sentido que alguém que “exerceu funções públicas” não diga porque recebeu aquele dinheiro e para quê: “Nem que seja para dizer que o dinheiro lhe fazia falta”.

A comissão de inquérito às rendas de energia já tomou posse e já teve uma primeira reunião preparatória para aprovação de regulamento. Os partidos estão agora numa fase de entregar requerimentos com o nome das personalidades que querem ouvir. Têm até dia 12 de junho. O Bloco já o fez e, nas 43 personalidades que quer chamar, está Manuel Pinho. No entanto, o PSD não quer esperar por essa audição. Há um problema: para uma audição deste género (ao contrário da CPI), Pinho só vai se quiser. É um convite, não uma obrigação.

O Observador tentou contactar o gabinete de Rui Rio para uma confirmação oficial sobre a chamada de Manuel Pinho ao Parlamento, mas, até ao momento, não obteve resposta.

A(s) farpa(s) de Rui Rio a Passos Coelho

Numa das duas intervenções que fez no Conselho Nacional, Rui Rio deixou uma farpa a Passos Coelho, dizendo que com a sua liderança o partido abandonou finalmente a “crispação política” que existia antes, que não permitia ao PSD fazer acordos com outros partidos. Lembrou, a este propósito, os dois acordos na área dos fundos comunitários e da descentralização que fez com o PS de António Costa.

Tendo como pretexto os 100 dias da sua liderança, Rui Rio fez uma espécie de auto-avaliação do seu mandato e chamou a si os louros de melhorias em três dossiês: Montepio, combate aos incêndios e saúde.

Rui Rio disse que foi graças à pressão do PSD sobre o Governo que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não investiu 200 milhões no Montepio e ficou-se apenas (para já) pelos 20 milhões.

O presidente disse ainda que se o PSD não tivesse pressionado e alertado para a falta de meios, a situação não tinha melhorado como melhorou nas últimas semanas. Sobre este assunto, Rio disse que o PSD fez o que tinha a fazer no tempo certo, já que agora, durante a época de incêndios, já não é altura para denunciar falhas, mas sim de responder aos problemas que surgirem.

O líder social-democrata falou ainda da Saúde, dizendo que o facto do PSD ter denunciado insuficiências nesta área, levou a que o governo aumentasse “dotações” para o setor.

Sobre a eutanásia, destaque para a intervenção de Virgínia Estorninho que terá feito uma crítica velada ao papel do líder neste dossiê.

Logo à entrada da reunião, Rui Rio disse que pretende colocar na agenda nacional a mudança da lei de financiamento dos partidos. Quanto ao prejuízo das contas do PSD, que se agravou 38% em 2017, para 2,48 milhões de euros relativamente ao ano anterior, Rio justificou que “grande parte desta dívida tem a ver com a própria lei de financiamento, em que os partidos a nível central têm muita dificuldade, se não uma incompleta impossibilidade, de controlar as despesas que em campanhas eleitorais são feitas localmente.” Rio admitiu ainda que o partido terá de fazer “muitos cortes” para conseguir ultrapassar as dificuldades financeiras que atravessa.

