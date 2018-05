Rio disse a Merkel que não concordava com distribuição de fundos. “Ouviu, percebeu. Também não disse que ia ser defensora”

Rui Rio está seguro que criou uma “empatia pessoal” com a chanceler alemã, Angela Merkel, durante o encontro de mais de meia-hora, no Hotel Ritz, em Lisboa, no âmbito de uma visita oficial da chefe do executivo alemão a Portugal. A “empatia” suficiente para, pelo menos, sensibilizar Merkel no que diz respeito à distribuição de fundos proposta pela Comissão Europeia, com a qual o presidente do PSD não concorda.

Comigo [criou uma empatia] seguramente. Admito que com o primeiro-ministro também. E com o Presidente da República pela forma de ser do Presidente da República”, afirmou.

É que, para Rio, “nestas coisas” a tal “empatia pessoal é importante para depois haver uma predisposição favorável à ajuda a Portugal”. E o líder do PSD procurou que a chanceler alemã tivesse essa “predisposição favorável”. “Tive a oportunidade de dizer” que não concordava com a distribuição dos fundos proposta pela Comissão Europeia. “Era uma das coisas que em termos de interesse nacional devia dizer”, assumiu, explicando que o seu objetivo era sensibilizá-la e “com isto dar uma ajuda nas negociações que o governo vai ter de conduzir”.

Rio explicou que “Merkel ouviu, percebeu” a sua argumentação mas questionou-se sobre o “efeito que isso pode produzir nas negociações”. É verdade que [Merkel] não disse que ia ser uma defensora desta nossa pretensão nacional mas ficou sensibilizada para esse aspeto”, admitiu.

O presidente do partido revelou que tratou “outro assunto” com a chanceler alemã que não quis especificar. “Não vou aqui explicitamente dizer”, afirmou, explicando que durante o encontro passaram “em revista a situação portuguesa”. Questionado pelos jornalista sobre o que é que Merkel levava deste encontro, Rio foi claro: “Leva a minha opinião.”

Esta é a segunda vez que Merkel e Rio se encontram, desde que este assumiu a liderança do PSD em Fevereiro. Ambos tiveram uma reunião privada em 22 de março em Bruxelas à margem da Cimeira do Partido Popular Europeu.

Depois de o encontro com o presidente do partido, a chanceler será recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Às 10h45, Merkel deverá chegar ao Palácio Foz, iniciando-se, depois, uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

