Trump encontra-se com Kim Kardashian para falar sobre reforma nas prisões

O presidente norte-americano, Donald Trump, pode até ter cancelado o encontro com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Mas, ainda assim, houve um encontro com Kim. Kim Kardashian, a socialite e modelo, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos esta quarta-feira, na Casa Branca.

A socialite e o presidente norte-americano encontraram-se na Sala Oval da Casa Branca para falar sobre a reforma nas prisões e sentenças aplicadas. Foi Kardashian quem pediu a reunião para obter o perdão presidencial para Alice Marie Johnson, um mulher presa há mais de 20 anos e condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína.

O próprio Donald Trump partilhou uma fotografia do encontro na sua página do Twitter. “Excelente encontro com Kim Kardashian hoje. Falámos sobre reforma nas prisões e sentenças”, escreveu o presidente norte-americano na publicação que conta com cerca de 113 mil gostos e 34 mil retweets à data da publicação deste artigo.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

O genro de Trump e se conselheiro pessoal, Jared Kushner, também esteve presente na reunião, embora não tivesse aparecido na fotografia.

