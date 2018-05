Vem aí um Urus muito barato. Só tem um problema…

Ninguém contesta que o Urus é o SUV mais exuberante e desportivo do momento. A potência do seu motor, aliada ao requinte colocado na elaboração do habitáculo e à eficácia do chassi, das suspensões ao sistema de transmissão, tornam-no a referência para veículos deste tipo, que estando à vontade no asfalto, não lhes mete medo uma incursão por pisos de terra, areia ou neve.

Mas como normalmente acontece com todas as coisas boas, também este Lamborghini tem um preço e esse aponta, em Portugal, para valores a partir de 250.000€, apesar da factura média dos Urus importados para o nosso país se aproximar dos 300.000€, dada a quantidade de extras a que se pode recorrer para tornar o modelo ainda mais impressionante.

Imagine agora que lhe dizíamos ser possível adquirir um veículo parecido ao Urus, mas por muito menos de 10% do actual valor. A correria para ver quem era o primeiro na fila para comprar um seria tremenda, mas não vale a pena calçar já as sapatilhas, pois manda o bom senso que, quando a esmola é grande, o pobre desconfie.

Se as parecenças entre o novo SUV ultrabarato e o deslumbrante Lamborghini Urus são evidentes, esta cópia do SUV italiano é chinesa e produzida não por uma empresa do Grupo Volkswagen, mas sim pela Huansu Auto, do grupo BAIC. Analisado ao pormenor, o Urus chinês exibe uma frente similar, uma lateral idêntica e uma traseira que apenas se distingue da original pela presença de uma asa superior.

A carroçaria é obviamente uma cópia descarada – mais uma em que os chineses são pródigos –, é pena que os engenheiros locais não copiassem igualmente o motor, um 4.0 V8 biturbo a gasolina que certamente os deixaria ainda mais de olhos em bico para conseguir extrair 650 cv. Assim, e porque atingir um preço de arromba era o segundo objectivo da Huansu – copiar o Urus seria obviamente o primeiro –, os chineses instalaram um motor 1.5 sobrealimentado, com 150 cv.

Com a capacidade de transportar cinco ou sete passageiros – aqui uma vantagem óbvia em relação ao Lamborghini, que senta apenas quatro adultos, ainda que isto nos traga à memória a diferença entre viajar de avião em primeira, ou em turística low cost, com os joelhos quase na boca –, a cópia do Urus realizada pela Huansu Auto vai ser proposta por valores que oscilam entre 100.000 e 150.000 yuan, o que equivale a uma variação entre 13.300€ e 19.900€, ao câmbio actual.

