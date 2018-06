“[BdC] atiçou a ira dos adeptos contra mim”. Leia aqui na íntegra as 34 páginas da rescisão de Rui Patrício

“Vocês são uns convencidos que não respeitam nada nem ninguém”. Excerto de uma mensagem enviada por Bruno de Carvalho aos capitães do Sporting, a 19 de Março, irritado por os jogadores não terem respeitado uma ação de solidariedade que teria sido acordada.

Ao

Conselho de Administração da

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD

Estádio José Alvalade

Rua Prof. Fernando da Fonseca

Apartado 42099

1601-801 Lisboa

Lisboa, 31 de Maio de 2018

Assunto: Rescisão com justa causa do contrato de trabalho desportivo.

Exmos. Senhores,

Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD são violadores das obrigações legais e contratuais que impendem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizado as condições mínimas para exercer a minha atividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD.

A) ENQUADRAMENTO LEGAL:

Importa, desde já, reter o seguinte quadro legal e convencional, no que ao caso interessa:

Nos termos da Lei n.° 54/2017 de 14 de julho, que disciplina o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo (RJCTD), constituem, nos termos do disposto no artigo 11.°, deveres da entidade empregadora desportiva:

“Para além dos previstos em instrumento de regulamentação coletiva, são deveres da entidade empregadora desportiva, em especial:

b) Proporcionar aos praticantes desportivos as condições necessárias à participação desportiva, bem como a participação efetiva nos treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais da competição desportiva;

f) Promover o respeito pelas regras da ética desportiva no desenvolvimento da atividade desportiva. ”

Acresce que, no artigo 12.° do mesmo diploma legal, a propósito da defesa dos direitos de personalidade, se estatui o seguinte:

“1 – A entidade empregadora deve respeitar os direitos de personalidade do praticante desportivo, sem prejuízo das limitações justificadas pela especificidade da atividade desportiva.

2 – É proibido o assédio no âmbito da relação laboral desportiva, nos termos previstos na lei geral do trabalho. ”

2. Por outro lado, o CCT entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. (re)publicado no BTE n.º 8. 1.ª Série, de 28.02.2017, estatui, no seu artigo 12.°, como deveres dos clubes e sociedades desportivas:

“a) Tratar e respeitar o jogador como seu colaborador;

c) Proporcionar-lhe boas condições de trabalho, assegurando os meios técnicos e Humanos necessários ao bom desempenho das suas funções;

f) Cumprir todas as demais obrigações decorrentes do contrato de trabalho desportivo e das normas que o regem, bem como das regras de disciplina e ética desportiva. ”

Por seu turno, o Código do Trabalho, no seu artigo 29.°, proíbe o assédio, definindo o mesmo nos seguintes termos:

“1 – Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. ”

Além disso, consagram-se no artigo 126.° os seguintes deveres gerais das partes:

“1 – O empregador e o trabalhador devem proceder de boa fé no exercício dos seus direitos e no cumprimento das respetivas obrigações.

2 – Na execução do contrato de trabalho, as partes devem colaborar na obtenção da maior produtividade, bem como na promoção humana, profissional e social do trabalhador. ”

Constituindo, nos termos do disposto no artigo artigo 127.° do mesmo diploma legal, deveres do empregador, nomeadamente:

a) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade;

c) Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral;

d) Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação;

g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho.”

Em consequência, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 23.° do RJCTD constitui justa causa da resolução do contrato de trabalho desportivo pelo praticante o incumprimento contratual grave e culposo.

E, nos termos do estatuído no artigo 394.° do Código do Trabalho, constituem justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador, nomeadamente, os seguintes comportamentos do empregador:

“b) Violação culposa de garantias legais ou convencionais do trabalhador;

c) Aplicação de sanção abusiva;

d) Falta culposa de condições de segurança e saúde no trabalho;

e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do trabalhador;

f) Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, punível por lei, praticada pelo empregador ou seu representante. ”

Ora, feito o enquadramento legal, importa atentar nos factos que imputo à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD, para se verificar que, de forma grave, culposa e reiterada foram violados os meus direitos e posta em causa a minha dignidade, pessoal e profissional, quer de forma direta quer indireta, através do condicionamento do grupo de trabalho, tornando-se inexigível a manutenção do vínculo contratual.

Se não vejamos,

B) OS FACTOS:

1. A partir de Janeiro do corrente ano o Presidente da Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD começou a colocar uma pressão inaceitável em todos os jogadores e na equipa, insinuando que os maus resultados seriam responsabilidade de falta de profissionalismo dos jogadores.

Assim, e por exemplo, na sequência do empate da equipa com a equipa do Vitória de Setúbal enviou-me, na qualidade de Capitão de Equipa, a seguinte mensagem:

Esta atitude de crítica e ataque permanente, por isto ou por aquilo, foi-se sucedendo, como se pode comprovar, também pela mensagem enviada aos capitães de equipa no dia 19 de Março na sequência do jogo no dia anterior com o Rio Ave que a equipa ganhara por 2-0, com o seguinte teor:

Tudo isto, apenas e só porque tinha sido decidido que os jogadores fariam um coração com as mãos aquando da fotografia de grupo antes do jogo, o que não aconteceu por uma mera distração.

No entanto, o Presidente da SCP — Futebol SAD nem sequer inquiriu os jogadores sobre o sucedido, preferindo agredi-los e até, mais tarde, mover-lhes um processo disciplinar por causa do sucedido.

Repare-se que este era o ambiente numa altura em que o Sporting Clube de Portugal tinha vencido a Taça da Liga, e se encontrava a disputar a vitória na Liga NOS, na Taça de Portugal e na Liga Europa.

Ou seja, quando se esperava todo o apoio e incentivo dos responsáveis da Sporting Clube de Portugal — Futebol SAD aos jogadores, o Presidente invetivava os jogadores, tanto nas derrotas como nas vitórias!!!

Entretanto, no dia 5 de Abril a equipa disputou o jogo da primeira mão dos quartos de final com o Atlético de Madrid (em Madrid), jogo que terminou com o resultado negativo de 2-0.

Não obstante a importância do jogo e o seu significado para o clube, o Presidente não acompanhou a equipa.

E, surpreendentemente (ou talvez não), nessa mesma noite, pouco tempo depois do jogo acabar, o Presidente da Sporting Clube de Portugal — Futebol SAD entendeu publicar um post na sua página de Facebook atacando o profissionalismo dos jogadores em geral e de alguns em particular, com o seguinte teor:

“LIGA EUROPA: QUE FUTURO? TEMOS DE ENCHER ALVALADE!!!

O que queria ter visto:

Uma equipa concentrada, com atitude e compromisso, defensivamente impreensível e com faro de golo. De 11 superarem-se e tornarem-se 22.

O que vi:

Uma equipa com atitude mas com uma defesa que não esteve concentrada. Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam. E o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser (e não é pouco) marcarem.

Gelson, aos 32 minutos, isolado frente a Oblak, em vez de “fuzilar” para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito perdendo um golo que já quase se gritava.

De 11, em vez de 22 como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro…

Fábio e Bas Dost “não quiseram jogar” em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito.

Diego Costa a ser “intocável”, sendo que “pediu” amarelo várias vezes mas não conseguiu, apesar de o merecer pelo esforço constante.

Um livre não assinalado encostado à grande área por falta devido a corte com a mão do jogador do Atlético aos 83 minutos. As mãos e a cara continuam a confundir os russos.

Uma falta aos 87 minutos pelas costas que devia ter dado cartão amarelo ao jogador do Atlético, sendo que isso evidenciou critérios disciplinares diferentes.

Coates fica isolado e, sem foco e não estando concentrado, em vez de rematar faz um passe para Oblak.

E, para terminar, Montero, aos 92 minutos, desperdiçou um golo feito com um remate para o céu quando só se pedia um simples encosto.

OAtlético não dominou mas venceu por 2-0.

O Sporting CP demonstrou que tem equipa para fazer mais, mas não o fez.

Agora, em vez de podemos resolver mais fácil em Alvalade, resta-nos sonhar com a reviravolta. E possível? É! Era necessário este resultado de hoje? Não!

Viver um jogo de longe custa muito mais, mas ver erros grosseiros de jogadores internacionais e experientes ainda acrescenta mais ao sofrimento.

Obrigado aos cerca de 4.000 Sportinguistas que se deslocaram a Madrid! Vocês são únicos!”

Ou seja, quando se esperava que todos os dirigentes da Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD incentivassem a equipa e lhe dessem força e ânimo para na segunda volta, em casa, poder levar de vencida o Atlético de Madrid, o que o Presidente entendeu fazer foi mais um ataque à equipa, transmitindo para os adeptos e simpatizantes a imagem de uma equipa desconcentrada e pouco profissional.

Estupefactos, e profundamente magoados com esta atitude que, como acima se descreveu, se somava a tantas outras, os jogadores solicitaram de imediato uma reunião com o Presidente, a realizar logo que chegassem a Portugal.

Com efeito, o plantel, no pós-jogo, tendo tornado conhecimento do citado post reuniu no quarto de hotel e pediu ao Team Manager, André Geraldes, uma reunião com o Presidente mal aterrassem em Lisboa no dia seguinte.

Nessa altura, obtiveram de André Geraldes a resposta de que iria falar com o Presidente e que informaria o grupo de trabalho da decisão daquele.

Quando aterraram em Portugal, no dia 6 de Abril, André Geraldes informou a equipa que o Presidente não podia reunir com os jogadores naquele dia e que tinha informado que a reunião se realizaria depois do jogo de domingo (dia 8 de abril, com o Paços de Ferreira).

Os jogadores ficaram incrédulos e fizeram ver a André Geraldes que consideravam a situação muito grave, porque entendiam que o Presidente tinha, publicamente, humilhado a equipa, entendendo que não estavam verificadas condições para que a equipa pudesse desempenhar a sua missão em condições minimamente aceitáveis.

No entanto, não houve qualquer intenção do Presidente em alterar a sua posição e recusou-se a reunir com os jogadores.

Assim, os jogadores, dirigiram-se diretamente a Alvalade e, nesse mesmo dia, 6 de abril, no estádio, tiveram uma reunião para definir o que iriam fazer. Dadas as circunstâncias, entenderam que não podiam deixar de reagir publicamente para defender o grupo, pela falta de apoio do Presidente, especialmente nos momentos maus da época, uma vez que se sentiam traídos.

Decidiram, então, que fariam um comunicado e que, à semelhança do Presidente, o divulgariam através das suas redes sociais.

No entanto, ainda antes dessa divulgação, por volta das 16 horas do dia 06/04, os capitães William Carvalho e eu próprio, receberam uma mensagem do presidente com o seguinte teor:

Os jogadores começaram a divulgar o seu comunicado, no dia 6 de Abril, por volta 17h30, o qual tinha o seguinte teor:

Ou seja, os jogadores limitaram-se a manifestar a sua dedicação ao clube, o seu empenho em obter as vitórias desejadas, a pedir apoio a equipa, e a manifestar o seu desagrado pelas críticas públicas daquele que devia ser o líder e o maior empenhado na agregação do grupo.

Como se pode constatar, tratou-se do mais elementar exercício da liberdade de expressão, feita com toda a correção e sem qualquer tipo de ofensa, fosse a quem fosse.

Todavia, a resposta que veio do Presidente não podia ser mais ofensiva da dignidade dos jogadores, completamente destituída de sentido e inaceitável.

Com efeito, imediatamente a seguir à divulgação do comunicado dos jogadores, o Presidente da Sporting Clube de Portugal — Futebol SAD divulgou na sua página de Facebook, uma mensagem com o seguinte teor:

