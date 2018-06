Caetano Veloso dá mais um concerto em Lisboa com os filhos

Já estavam anunciados dois concertos, um para 30 de julho, no Coliseu do Porto e outro para 1 de agosto, no Coliseu dos Recreios. À data lisboeta, soma-se agora mais uma. Dia 2 de agosto, Caetano Veloso e os filhos Moreno, Tom e Zeca voltam a subir ao palco do Coliseu dos Recreios para mais um concerto da digressão “Ofertório”.

Considerado “uma celebração do amor pela música e pela família”, o espetáculo junta o autor de “O Leãozinho” e “Alegria, Alegria” aos três filhos, todos eles músicos. Moreno Veloso é o mais velho e tem carreira consolidada, enquanto Tom (assim chamado por ter nascido no mesmo dia de Tom Jobim) e Zeca Veloso estão ainda a dar os primeiros passos na música. Em palco, os quatro apresentam músicas inéditas de cada um, cantando ainda temas antigos de Moreno Veloso e, claro, de Caetano.

A última vez que Caetano Veloso atuou em Portugal foi no mês passado, na final do Festival Eurovisão da Canção. Esta decorreu na Altice Arena, o antigo Pavilhão Atlântico. O cantor brasileiro cantou “Amar pelos Dois” com Salvador Sobral e o português disse, depois da atuação, que “a melhor coisa” que retirou da sua participação na Eurovisão foi poder conhecer Caetano Veloso e cantar com ele.

