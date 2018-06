Com 54 anos, Brigitte Nielsen está grávida do quinto filho

Aos 54 anos, a atriz e modelo Brigitte Nielson, que esteve casada com Sylvester Stallone entre 1985 e 1987, anunciou que está grávida do seu quinto filho. A novidade foi divulgada através da sua conta de Instagram.

“A família vai aumentar“, escreveu Nielson na primeira fotografia onde mostra a barriga de grávida. A atriz, que participou em filmes como Rocky IV e Beverly Hills Cop II, luta há alguns anos contra o vício do álcool, pelo que a notícia surpreendeu alguns dos seus seguidores, escreve o Independent.

Rapidamente alguns dos seus mais de 111 mil seguidores deixaram alguns comentários à atriz. “Lindo! Este bebé vai ser tão amado. Ah, estes comentários negativos. Alguns não sabem mais nada senão odiar. A sério”, escreveu uma utilizadora, mostrando o seu apoio pela gravidez. “Deste-me inspiração, a mim e ao meu marido, para termos um filho aos 45 anos. Porque queremos que a família cresça”, escreveu outra seguidora da atriz na rede social.

Mas se houve aqueles que a felicitaram, houve também quem expressasse desaprovação pelo facto de ter um bebé com a sua idade. Alguns escreveram mesmo que é “egoísta” e “cruel” da sua parte. A manequim dinamarquesa não se deixou levar pelos comentários negativos e voltou partilhar uma fotografia onde escreveu que este momento é de felicidade e energias positivas.

Recorde-se que Nielsen é mãe de quatro rapazes: Julian Winding, com 34 anos, Killian Marcus Nielsen, de 28, Douglas Aaron Meyer, de 25, e Raoul Ayrton Meyer Jr, com 23. Atualmente, a atriz, famosa nos anos 80 pelo casamento e divórcio com Stallone, está casada com Mattia Dessi, com quem oficializou a relação em 2006.

Continuar a ler