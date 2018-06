Crescimento das vendas de automóveis desacelera em maio

As vendas de automóveis subiram 1,1% em maio face ao mesmo mês do ano anterior, para 27.470 veículos, tendo registado uma desaceleração no crescimento acumulado desde o início do ano, informou esta sexta-feira a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). Segundo a ACAP, no período de janeiro a maio de 2018, foram vendidos 125.452 novos veículos, o que representou uma desaceleração do crescimento homólogo, que foi de 5,2%.

Em abril, o mercado automóvel tinha registado um aumento de 11,3% em relação ao mesmo mês de 2017, e um crescimento acumulado no primeiro quadrimestre de 6,4%.

Em maio foram matriculados em Portugal 23.576 automóveis ligeiros de passageiros novos, menos 0,3% do que no mês homólogo do ano anterior.

Nos cinco primeiros meses do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 108.286 unidades, mais 5,8% relativamente a período homólogo de 2017, avança a ACAP.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou em maio uma evolução favorável, com um crescimento de 13,5% face ao mês homólogo de 2017, situando-se nas 3.541 unidades matriculadas. Em termos acumulados, de janeiro a maio, o mercado atingiu 15.142 novos ligeiros de mercadorias, um acréscimo de 1,5% face ao período homólogo.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em maio verificou-se uma queda de 12% em comparação com o mês homólogo, tendo sido comercializados 353 veículos desta categoria.

Nos cinco primeiros meses de 2018, as matrículas e veículos pesados totalizaram 2.024 unidades, uma descida de 0,4% relativamente ao mesmo período de 2017.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler