Das SMS e posts de Bruno de Carvalho à invasão da Academia: os argumentos de Rui Patrício para a rescisão

Rui Patrício enviou esta manhã a rescisão unilateral de contrato com o Sporting para Alvalade, que surge logo à cabeça assinada com o dia de ontem, 31 de maio, e um pormenor: o dia é a única parte manuscrita ao longo do documento, dando a entender que tudo estaria preparado para a medida não se sabendo apenas quando a mesma daria entrada. Ao longo de 34 páginas, o guarda-redes expõem vários argumentos para a decisão, que incluem também SMS de Bruno de Carvalho, presidente dos leões, para os jogadores, bem como publicações no Facebook e conversas que teve com o grupo sobretudo desde janeiro.

“Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD são violadores das obrigações legais e contratuais que impendem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha atividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD”, começa por destacar o jogador na missiva a que o Observador teve acesso, antes de fazer o enquadramento legal para a tomada de posição unilateral em relação ao seu vínculo.

A partir daí, Rui Patrício baliza o mês de janeiro deste ano como o início de uma “pressão inaceitável em todos os jogadores e na equipa, insinuando que os maus resultados seriam responsabilidade de falta de profissionalismo dos jogadores”. Para isso, o guarda-redes coloca como prova SMS enviadas para si por Bruno de Carvalho enquanto capitão de equipa, após o empate do Sporting em Setúbal (1-1) consentido nos descontos com um penálti convertido por Edinho. “Eu sou o presidente. Como tal, tenho de estar ao vosso lado nos bons e maus momentos. Mas eu também sou profissional e adepto deste clube que amo. Este resultado colocou-me num estado de nervos que não merecia. Tive de ser assistido no hospital. Eu não mereço, a minha família, que precisa de mim, não merece e os sportinguistas não merecem (…) Bem sei que nada se perdeu hoje sem ser dois pontos mas a verdade é que colocámos em tristeza profunda milhões de pessoas que só querem de vocês ser felizes. Que hoje tenha sido a nossa última frustração deste ano. Que a partir de agora só consigamos dar alegrias (…) Eu dou o que tenho e o que não tenho e não posso ter maus dias ou gerir bem e mal. Eu para colocar o Sporting onde está agora tive de nunca errar, lutar até quase à morte todos os dias, não permitir falhas e gerir cada desafio que tenho como uma batalha para vencer sempre pois só ganhando sempre se ganha a guerra. Chega! Vamos todos juntos lutar sem mais desculpas ou falhanços. Temos mais de três milhões e meio de pessoas a sofrer por nós. É nosso único dever dar-lhes felicidade! Atitude e compromisso para atingir a glória”, escreveu.

De seguida, o número 1 fala também de uma SMS enviada para os capitães após o encontro com o Rio Ave, que o Sporting até venceu mas deixou o presidente leonino visivelmente agastado por, num episódio explicado na altura pelo Observador, ter havido uma falha numa ação de solidariedade que deveria ter começado nesse jogo que servia também para homenagear Peyroteo. “Boa noite. E depois dizem-me que eu não defendo o grupo. Vocês são uns convencidos que não respeitam nada nem ninguém. Agora podem ir mostrar isto ao grupo, ficarem amuados mas realmente é uma deceção as vossas atitudes. Quanto ao jogo, feliz pela exibição, plena de atitude e compromisso. Um dia importante dedicado aos pais e ao enorme Peyroteo (…) Mas hoje era também o início de uma ação de solidariedade que os jogadores decidiram ignorar. Aqui não existem toupeiras, emails estranhos, jogos pagos para perder, vouchers, frutas ou seja lá o que for, mas temos de ter sentido de respeito pelos adeptos e pelo clube. Ganhar jogos é bom, mas faz parte de servir este clube. Mas isso não esconde tudo nem servirá de desculpa para este tipo de atitudes (…) Um dia que tinha tudo para ser um grande dia mas que fica manchado e não existia razão para isso. Eu vivo 24 horas para este clube. Amo-o com todas as minhas forças. Não posso assistir de forma impávida e irresponsável a estes atos de vedetismo”, enviou Bruno de Carvalho, referindo-se a uma iniciativa que deveria ter ocorrido na altura da fotografia do onze inicial onde os jogadores fariam com as mãos o símbolo do coração (como as restantes modalidades fizeram) para a Fundação Sporting.

O próprio Rui Patrício admite que a iniciativa não foi feita “por uma mera distração”, mas acrescenta que, sem que a SAD tenha falado com os jogadores, foram movidos processos disciplinares por causa do sucedido.

Próximo passo na argumentação: o que se passou depois da derrota em Madrid frente ao Atlético por 2-0. Recuperando o post de Bruno de Carvalho após o encontro, o guarda-redes e (antigo) capitão do Sporting refere que foi logo pedida uma reunião com o presidente leonino, algo que ficou para o dia seguinte ao jogo com o P. Ferreira. “Os jogadores ficaram incrédulos e fizeram ver a André Geraldes que consideravam a situação muito grave porque entendiam que o presidente tinha, publicamente, humilhado a equipa, entendendo que não estavam verificadas condições para que a equipa pudesse desempenhar a sua missão em condições mínimas aceitáveis”, explica. Como nada mudou, avançaram para o comunicado partilhado por cada um nas redes sociais. Antes, o líder leonino ainda enviou uma SMS para Rui Patrício e William Carvalho.

Boa tarde. Após o jogo do Paços vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vida. Tenho quatro filhas e não tenho paciência para amuos ou falsos profetas. Vão perceber de vez o vosso lugar. Crianças amuadas não pertencem ao Sporting a não ser o da Covilhã. Abr”.

“Os jogadores limitaram-se a manifestar a sua dedicação ao clube, o seu empenho em obter as vitórias desejadas, a pedir apoio À equipa e a manifestar o seu desagrado pelas críticas públicas daquele que devia ser o líder e o maior empenhado na agregação do grupo (…) Todavia, a resposta que veio do presidente não podia ser mais ofensiva da dignidade dos jogadores, completamente destituída de sentido e inaceitável”, salienta Rui Patrício, a propósito do post em resposta de Bruno de Carvalho onde chama, entre outras críticas, “meninos mimados”, acrescentando que todos os que partilharam a mensagem estariam suspensos. Nesse mesmo dia, por volta das 23 horas, os jogadores começaram a receber uma nota de culpa de abertura de procedimento disciplinar que falava da situação no jogo do Rio Ave e no comunicado que tinha sido partilhado pelos atletas. Rui Patrício acrescenta depois que, umas horas depois, foi enviado um outro email que notificava o levantamento dessa mesma suspensão.

Nesse mesmo sábado, seguindo a argumentação do guarda-redes e capitão, alguns jogadores foram sendo contactados de manhã pela Direção e pelo próprio Bruno de Carvalho para retirarem essa publicação da véspera; à tarde, o plantel encontrou-se em Alvalade numa reunião com Jorge Jesus, André Geraldes e do líder leonino, “que estava visivelmente exaltado com ‘ar de ditador’, alucinado e visivelmente tresloucado. “Acusou-me a mim e ao William de sermos os organizadores do protesto, por querermos sair do clube há muito tempo”, aponta, prosseguindo: “A postura física do presidente, principalmente em relação a mim, foi sempre de enorme agressividade, reiterando várias vezes que eu e o William é que organizávamos a revolta dos outros para podermos sair do clube. Inúmeras vezes, dirigindo-se a mim aos berros, afirmou: ‘Pensas que estás a falar com quem?'”.

“Sempre que eu tentava referir que o que se devia discutir era o ataque do presidente ao grupo de trabalho, este reafirmava que os seus posts não tinham nada de mal, chegando mesmo a afirmar: ‘Vocês são uns meninos mimados, eu sou o presidente, eu faço o que quiser e escrevo o que quiser, onde quiser’. E, depois de uma troca de palavras com William Carvalho, em que discutiram o facto de o Presidente estar a incentivar reações agressivas contra os jogadores, este afirmou que se lhe quisesse bater não precisava de chamar ninguém! Ou seja, toda a reunião decorreu num ambiente ameaçador!”, recorda.

Em atualização

Continuar a ler