“Este resultado colocou-me num estado de nervos. Tive de ser assistido no hospital”. As 3 mensagens de Bruno reveladas por Rui Patrício

A 20 de Janeiro, na sequência do empate da equipa com a equipa do Vitória de Setúbal, Bruno de Carvalho enviou esta mensagem a Rui Patrício, na qualidade de capitão de equipa:

Eu sou o Presidente. Como tal tenho de estar ao vosso lado nos bons e nos maus momentos. Mas eu também sou profissional e adepto deste clube que amo. Este resultado colocou-me num estado de nervos que não merecia. Tive de ser assistido no hospital. Eu não mereço, a minha família, que precisa de mim, não merece e os sportinguistas não merecem. Eu vivo o meu papel de presidente com amor, mas também é a minha vida profissional e cada mau resultado coloca em causa a mesma. Milhares de sportinguistas vão aos estádios por todo o país sem dinheiro para comer depois. Bem sei que nada se perdeu hoje sem ser dois pontos mas a verdade é que colocámos em tristeza profunda milhões de pessoas que só querem de vocês ser felizes. Que hoje tenha sido a nossa última frustração deste ano. Que a partir de agora só consigamos dar alegrias a todos. Já chega de falhar. Já chega de “para o ano é que é”. Já chega de não dar as alegrias que os sportinguistas merecem. Não vale a pena perder pontos e chorar. Temos é de chorar se preciso para ganhar sempre os três pontos. Que hoje seja a viragem em definitivo. Nada se ganha até o árbitro apitar e somos demasiado profissionais para errar. Atitude e Compromisso para ganhar as quatro competições onde estamos! Esta época não podemos falhar. Esta época já não temos mais desculpas para dar. Este ano cada objectivo que falharmos ser totalmente imperdoável e seremos os únicos culpados. Vamos tirar desta frustração a força final para ganhar tudo pois eu não vou tolerar que seja diferente. Eu dou o que tenho e o que não tenho e não posso ter maus dias ou gerir bem e mal. Eu para colocar o Sporting onde está agora tive de nunca errar, lutar até quase à morte todos os dias, não permitir falhas e gerir cada desafio que tenho como uma batalha para vencer sempre pois só ganhando sempre se ganha a guerra. Chega! Vamos todos juntos lutar sem mais desculpas ou falhanços, Temos mais de 3 milhões e meio de pessoas a sofrer por nós. É nosso único dever dar-lhes felicidade! Atitude e Compromisso para atingir toda a Glória, Bruno de Carvalho. .

Mensagem enviada aos capitães de equipa no dia 19 de Março na sequência do jogo no dia anterior com o Rio Ave que a equipa ganharia por 2-0, mas onde terá ignorado uma nova acção de solidariedade:

Boa noite. E depois dizem-me que eu não defendo o grupo. Vocês são uns convencidos que não respeitam nada nem ninguém. Agora podem ir mostrar isto ao grupo, ficarem amuados mas realmente é uma decepção as vossas atitudes. Quanto ao jogo, feliz pela exibição, plena de Atitude e Compromisso. Um dia importante dedicado aos pais (com os jogadores a entrarem com os filhos), e ao enorme Peyroteo (pontapé de saída pelo seu filho, camisolas e inauguração da Tribuna Peyroteo). Que melhor forma de fazer estas duas homenagens do que ganhar e proporcionar um sorriso e uma alegria a todos os que vivem este clube. Mas hoje também era o início de uma acção de solidariedade que os jogadores decidiram ignorar. Aqui não existem toupeiras, emails estranhos, jogos pagos para perder, vouchers, frutas ou seja lá o que for, mas temos de ter sentido de respeito pelos adeptos e pelo clube. Ganhar jogos é bom, mas faz parte de servir este clube. Mas isso não esconde tudo, nem servirá de desculpa para este tipo de atitudes O Sporting CP é um clube com princípios, valores e regras, e quem não souber o que não são regras vai ter de as aprender rapidamente. Um dia que tinha tudo para ser um grande dia, mas que fica manchado e não existia razão para isso. Eu vivo 24h para este clube. Amo-o com todas as minhas forças. Não posso assistir de forma impávida e irresponsável a estes actos de vedetismo. Para mim, as vedetas do SPorting CP sempre foram e sempre serão aqueles que lhe juraram ser fiel e amor eterno: os Adeptos e, sobretudo, os Sócios! São estas atitudes que me deixam cada vez mais intrigado, pois nas restantes modalidades nunca se assistiu a coisas destas. Quererá isto dizer que o dinheiro que se ganha é proporcionalmente inverso ao respeito que acham que têm de dar pelos pedidos do clube? E qual é o papel dos capitães no seio dos grupos? Vocês são uns felizardos numa sociedade cada vez mais pobre e com carências… O que vocês fazem, provam o que é pobreza de espírito. Que merda andar sempre a sentir isto de vocês. É um desalento que já não existe paciência. Nao tinha custado nada e eu escusava de me sentir assim. Ficou devidamente anotado. Bruno de Carvalho

Dia 6 de Abril, após a derrota em Madrid, os capitães William Carvalho e Rui Patrício receberam esta mensagem do presidente com o seguinte teor:

Boa tarde. Após o jogo do Paços vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vossa vida. Tenho 4 filhas e não tenho paciência para amuos ou falsos profetas. Vão perceber de vez o vosso lugar. Crianças amuadas não pertencem ao Sporting a não ser o da Covilhã. Abr

Continuar a ler