Golfe. Ricardo Melo Gouveia falha ‘cut’ no segundo dia do Open de Itália

O português Ricardo Melo Gouveia falhou esta sexta-feira o ‘cut’ do Open de Itália, prova do European Tour em golfe, ficando afastado após a segunda volta ao percurso de Brescia.

Depois de ter feito 72 pancadas no primeiro dia, Melo Gouveia melhorou a prestação no dia de hoje, com 68 pancadas (cinco ‘birdies’, dois ‘bogeys’), subindo ao 96.º lugar, resultado ainda assim insuficiente para continuar em prova.

Na liderança do torneio está o alemão Martin Kaymer, que lidera com 131 pancadas (11 abaixo do Par).

