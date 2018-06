Juncker com “plena confiança” no compromisso de Sánchez com projeto europeu

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, enviou hoje uma mensagem de felicitações ao novo chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, na qual diz ter “plena confiança no seu compromisso com o projeto europeu”.

“Acredito que o Governo espanhol continuará a contribuir de forma construtiva para uma Europa mais forte, mais unida e mais justa. Este é um desafio que enfrentamos juntos e tenho plena confiança no seu compromisso com o projeto europeu, no qual Espanha desempenha um papel muito importante”, escreve Juncker na carta de felicitações dirigida ao novo presidente do Governo espanhol, divulgada em Bruxelas.

O parlamento espanhol aprovou hoje a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e ao mesmo tempo elegeu o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, líder do PSOE, que promoveu essa proposta.

Mariano Rajoy esteve no poder durante seis anos e Pedro Sánchez irá tentar acabar a legislatura que termina em 2020.

