Corbyn pressionado para pedir novo referendo ao Brexit

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, está a ser pressionado por uma ala do próprio partido para apoiar um novo referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia, depois de um grupo de 18 deputados ter publicado uma carta aberta onde exige uma consulta popular ao acordo negociado para o Brexit.

A informação é avançada pelo The Independent, que dá eco às palavras dos 18 parlamentares do Labour, todos eles eleitos por Londres — a base onde reside o poder de Corbyn, como recorda o mesmo jornal. Na carta, os deputados não podiam ser mais claros: “Quando a primeira-ministra apresentar o seu acordo para o Brexit, vamos saber finalmente o que representa este acordo. E teremos de decidir se o queremos aceitar ou não”, escrevem.

“Não pode estar correto que apenas 650 deputados decidam se aceitam o acordo, sem dizer nada aos londrinos e às pessoas de todo o país. Achamos essencial que haja uma votação do povo sobre o acordo final do Brexit”, notam.

Uma posição de rutura que vem a somar-se a manifestações idênticas de outros deputados trabalhistas. Até ao momento, Corbyn tem resistido em juntar-se aos que exigem uma nova consulta popular aos termos do acordo para o Brexit, dizendo que os britânicos deviam “respeitar” o resultado do referendo de junho de 2016. As pressões à esquerda, no entanto, são cada vez mais evidentes, com o líder do Labour a ficar cada vez mais isolado. Espera-se que Theresa May apresente o acordo final para o Brexit ainda este ano.

