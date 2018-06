Maxi Pereira e Sebastian Coates nos 23 definitivos do Uruguai

O lateral direito do FC Porto Maxi Pereira e o central do Sporting Sebastian Coates integraram este sábado a convocatória definitiva do Uruguai para Mundial2018 de futebol, que inclui outros atletas com passado em Portugal.

Óscar Tabarez tinha divulgado uma lista inicial de 26 atletas, prescindindo de três médios, nomeadamente Federico Valverde (Deportivo Corunha, Espanha), Gastón Ramírez (Sampdoria, Itália) e Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders, Estados Unidos).

Maxi Pereira, recordista de jogos pela “celeste”, com 125 jogos, é um dos líderes de uma equipa experiente, com destaque para os avançados Luis Suárez (FC Barcelona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), além dos defesas do Atlético de Madrid Diego Godín e José María Giménez.

A equipa inclui ainda alguns jovens valores, como Rodrigo Bentancur, da Juventus, ou Lucas Torreira, da Sampdoria, além do ex-Benfica Jonathan Urretaviscaya, agora nos mexicanos do Pachuca, e o antigo jogador de ‘águias’ e ‘dragões’ Cristian Rodriguez, no Peñarol.

O Uruguai integra o grupo A do Mundial2018, no qual vai enfrentar a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Egito, podendo cruzar com Portugal, da ‘poule’ B, nos oitavos de final.

Continuar a ler