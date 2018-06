PR angolano em visita à Bélgica será recebido pelo rei e pelo primeiro-ministro

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, inicia na segunda-feira uma visita oficial de dois dias à Bélgica, durante a qual será recebido pelo rei Filipe e pelo primeiro-ministro Charles Michel, informou hoje a Casa Civil do Presidente da República.

Em nota enviada à Lusa sobre a visita, que se segue aos três dias em que o Presidente angolano esteve em visita oficial a França, a Casa Civil refere que, além dos encontros com os representantes belgas, João Lourenço tem previstas audiências com responsáveis de organismos internacionais com sede em Bruxelas, como a União Europeia.

Tal como aconteceu com a receção pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, a situação de instabilidade política na vizinha República Democrática do Congo, antiga colónia da Bélgica e com eleições presidenciais previstas para este ano, deverá ser tema prioritário na abordagem de João Lourenço com o Governo belga.

Está igualmente previsto um encontro de João Lourenço com a comunidade empresarial belga, bem como, segundo a Casa Civil, “um momento de interação” com associações representativas da comunidade angolana fixada na Bélgica.

Depois de ter terminado a visita oficial a França, que iniciou na segunda-feira passada, João Lourenço encontra-se desde a tarde de quarta-feira, 30 de maio, em visita privada às Astúrias, norte de Espanha, de acordo com a imprensa local para realizar tratamento médico.

