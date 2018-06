Pedro Sánchez já tomou posse como novo presidente do Governo espanhol

“Prometo, por minha consciência e honra, cumprir fielmente as obrigações do cargo de presidente do Governo de Espanha com lealdade ao rei e guardar e fazer guardar a Constituição como norma fundamental do Estado, assim como manter em segredo as deliberações do Conselho de Ministros.” Foi este o juramento que Pedro Sánchez teve de fazer para que se tornasse presidente do Governo de Espanha. A tomada de posse acaba de terminar.

Durou menos de dois minutos. Filipe VI entrou na sala onde já o esperavam Mariano Rajoy, o governante destituído, e Pedro Sánchez, o novo presidente do Governo de Espanha. Pela primeira vez, o novo líder do Governo toma posse apenas com a Constituição junto a si. Não há Bíblia nem crucifixo a completar o quadro da “investidura”. Pedro Sánchez tornou-se presidente do Governo espanhol depois de conseguir a aprovação (inédita) da moção de censura que o Partido Socialista que lidera apresentou para derrubar o Partido Popular de Mariano Rajoy no Congresso dos Deputados.

Próximo passo: seguir para o Palácio de Moncloa para apresentar os nomes que vão compor o seu executivo. De acordo com o El País, não haverá figuras ligadas ao Podemos na equipa montada por Sánchez para conduzir os destinos de Espanha.

Sánchez torna-se presidente do Governo por força do decreto real 354/2018, de um de junho.

Os 180 votos do PSOE, Unidos Podemos (nome da coligação que junta a Izquierda Unida e o Podemos), En Comú Podem, Compromís, Esquerda Republicana da Catalunha, Convergência Democrática da Catalunha, En Marea, Partido Nacionalista Basco e Euskal Herria Bildu foram suficientes para superar o apoio do PP — ao lado de Rajoy votaram os deputados do PP e do Ciudadanos, num total de 170 votos.

A liderança do Governo de Espanha era um objetivo de longa data de um dirigente político que chegou à liderança do PSOE e 2014. Pelo meio, Sánchez ainda foi afastado depois de ter falhado um assalto ao Palácio de Moncloa. Chegou a ser indigitado para formar Governo mas o Podemos — o mesmo que agora deu luz verde à queda de Rajoy e ascensão do socialista — chumbou o acordo alcançado entre PSOE e Ciudadanos. Houve um convulsão interna no Partido Socialista, Sánchez perdeu a liderança e renunciou ao seu lugar no Congresso dos Deputados.

Mas seria apenas um interregno. O socialista reconquistaria o poder interno e, esta sexta-feira, daria o golpe final ao PP de Mariano Rajoy, lançando-se assim na liderança de um Governo (o processo de censura pressupõe a nomeação imediata de um novo chefe de executivo) de sustentabilidade frágil. Sánchez tem de somar muitos lugares (o dobro, na verdade) aos seus 85 deputados para conseguir fazer aprovar diplomas. Para onde se deverá virar? Provavelmente, para o mesmo mosaico partidário que lhe permitiu derrubar Mariano Rajoy, num albergue espanhol de sensibilidades políticas que, depois da geringonça portuguesa, já mereceram o epíteto de Governo Frankenstein.

