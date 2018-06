Utentes vão poder comparar a qualidade dos hospitais em Portugal

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) vai lançar uma aplicação permitirá avaliar de forma permanente que hospitais públicos prestam o melhor serviço, disponibilizando essa informação aos diferentes hospitais mas também aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. O Diário de Notícias escreve que esta avaliação vai ajudar a libertar meios humanos e técnicos para dar resposta aos casos mais urgentes.

A avaliação das respostas dadas pela rede de hospitais públicos aos problemas de saúde que mais contribuem para os internamentos vão resultar, espera a ACSS, numa melhor organização do serviços e numa redução do número de internamentos evitáveis. Entre as doenças que mais levam as pessoas ao hospital estão as doenças cardíacas, a doença pulmonar obstrutiva crónica e as pneumonias.

Dos 170 milhões de euros gastos anualmente em internamentos evitáveis, 85% das situações estão relacionadas com estes três doenças, concretiza o DN. “O objetivo é devolver aos hospitais a informação do que vão realizando”, refere ao jornal Ricardo Mestre, vogal do conselho diretivo da ACSS, que aponta a produção, a transparência e o financiamento como as áreas em que a Administração Central espera poder introduzir melhorias.

Continuar a ler