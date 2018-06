Mundial 2018: Nave russa Soyuz regressa à Terra com bola para jogo inaugural a bordo

A nave espacial russa Soyuz MS-07 regressou este domingo à Terra com três astronautas a bordo e a bola que deverá ser utilizada no jogo inaugural do Mundial de Futebol, que arranca este mês na Rússia, divulgaram fontes oficiais russas.

O Centro russo de Controlo de Voos Espaciais (CCVE) confirmou que a bordo da cápsula de descida viajaram os cosmonautas Antón Shkaplerov (Rússia), Scott Tingle (Estados Unidos) e Norishige Kanai (Japão) e que os três elementos se encontram de boa saúde. Os três astronautas, que aterraram no Cazaquistão, estavam desde meados de dezembro na Estação Espacial Internacional (EEI).

Em princípio, o modelo da bola oficial do Mundial (Telstar), que regressou este domingo à Terra, deverá ser usado no jogo inaugural do torneio, que está agendado para 14 de junho e que será disputado pelas seleções da Rússia e da Arábia Saudita.

A intenção foi avançada em março último pelo astronauta russo Oleg Artemiev, que levou a bola, juntamente com a mascote oficial do Mundial (o lobo Zabivaka), para a EEI.

A FIFA, a organização não-governamental que dirige o futebol mundial, não confirmou, até à data, a utilização desta bola que viajou até ao espaço.

Não é a primeira vez que astronautas promovem o Mundial 2018, que será disputado na Rússia até 15 de julho e no qual Portugal vai estar incluído no Grupo B, juntamente com as seleções de Espanha, Irão e Marrocos.

Em outubro de 2014, o logótipo do torneio foi apresentado a partir da EEI. Na altura, o evento foi transmitido em direto por canais de televisão de todo o mundo e seguido, a partir da Terra, pelo então presidente da FIFA, Joseph Blatter.

Na EEI permanecem três tripulantes: o russo Oleg Artemiev (comandante da atual missão) e os norte-americanos Andrew Feustel e Richard Arnold.

Continuar a ler