Principal fronteira entre Moçambique e África do Sul vai funcionar 24 horas por dia

A fronteira mais movimentada de Moçambique com a África do Sul vai passar a funcionar 24 horas por dia a partir de agosto, anunciou a cônsul-geral moçambicana Ester Tondo.

A mudança esteve prevista para abril, mas foi adiada devido a questões técnicas, referiu a diplomata que representa Moçambique nas regiões de Mpumalanga e Limpopo.

“A partir do mês de agosto passará a funcionar 24 horas por dia”, anunciou Tondo, citada este domingo pela Televisão de Moçambique (TVM), à margem de uma reunião de representações moçambicanas na África do Sul.

Atualmente, aquele posto fronteiriço de Ressano Garcia (Moçambique) com Lebombo (África do Sul) funciona 18 horas por dia, encerrando entre as 00h e as 6h, ficando sempre aberto apenas durante as quadras festivas.

