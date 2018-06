A economia moçambicana cresceu 3,2% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país. A variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) foi registada tanto em termos homólogos como ao nível acumulado desde o início do ano, de acordo com os números consultados esta segunda-feira pela Lusa.

O Governo previu um crescimento de 5,3% para este ano, valor que o ministro das Finanças, Adriano Maleiane, admitiu à Lusa, em abril, poder rever em baixa devido a uma redução na produção de carvão, mas para um valor acima dos 3% previstos pelo FMI. Para 2019, o fundo prevê um crescimento de 2,5%.

Por seu lado, as Nações Unidas reviram em baixa a previsão de crescimento de Moçambique para 3,4% neste e no próximo ano, o que compara com a previsão anterior, de 3,8% este ano e 3,9% em 2019.

