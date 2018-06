Guerrero nos convocados do Peru, tal como Hurtado e Carrillo

O avançado Paolo Guerrero, que recorreu de uma suspensão por 14 meses por doping, integra a lista final de convocados do Peru para o Mundial 2018 de futebol, divulgada esta segunda-feira, que integra os ‘portugueses’ Paolo Hurtado e André Carrillo. Guerrero, que é também ‘capitão’ e o principal goleador da seleção sul-americana, poderá disputar o Campeonato do Mundo graças a um recurso interposto no Tribunal Federal da Suíça contra a suspensão por doping, que têm efeito suspensivo sobre a execução da pena.

Paolo Hurtado, médio do Vitória de Guimarães, e o avançado André Carrillo, jogador do Benfica, mas que está emprestado pelo clube lisboeta aos ingleses do Watford, também integram a lista de 23 convocados do Peru, da qual foi retirado o médio Sergio Peña. A seleção sul-americana, que não disputa o torneio desde 1982, integra o Grupo C do Mundial2018, cuja fase se disputa na Rússia, em conjunto com as congéneres da Dinamarca, França e Austrália.

Lista de 23 jogadores convocados:

Guarda-redes: Pedro Gallese (Veracruz, Mex), José Carvallo (UTC) e Carlos Cáceda (Municipal).

Defesas: Luis Advíncula (Lobos, Mex), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitário), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz, Mex), Alberto Rodríguez (Junior, Col), Anderson Santamaría (Puebla, Mex) e Miguel Trauco (Flamengo, Bra).

Médios: Pedro Aquino (Lobos, Mex), Wilmer Cartagena (Veracruz, Mex), Christian Cueva (São Paulo, Bra), Edison Flores (Aalborg, Din), Paolo Hurtado (Vitória Guimarães, Por), Andy Polo (Portland Timbers, EUA), Renato Tapia (Feyernoord, Hol) e Yoshimar Yotún (Orlando City, EUA).

Avançados: André Carrillo (Watford, Ing), Raúl Ruidíaz (Morelia, Mex), Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rus) e Paolo Guerrero (Flamengo, Bra).

