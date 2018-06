Lewandowski lidera convocados da Polónia. Glik em dúvida

O avançado Robert Lewandowski é a principal referência da lista final de convocados da Polónia para o Mundial2018 de futebol, divulgada esta segunda-feira pelo selecionador Adam Nawalka e que, para já, integra o defesa Kamil Glik.

Glik lesionou-se esta segunda-feira num ombro durante um treino, pouco tempo antes da hora-limite para enviar a lista definitiva de 23 convocados para a fase final, mas a condição de titular indiscutível na defesa polaca permite-lhe manter-se entre os eleitos, na expectativa de que possa recuperar.

“Continua na lista de convocados. Vamos esperar pelos resultados dos exames médicos que deverá realizar de imediato para tomarmos uma decisão”, indicou a Federação Polaca de Futebol, tendo Nawalka revelado que Glik será substituído por Marcin Kaminski caso a lesão seja impeditiva da sua utilização no torneio.

O goleador Lewandowski continua a assumir-se como a figura de proa da Polónia, que falhou a qualificação para as duas últimas edições do Campeonato do Mundo, no qual tem como melhor resultado o terceiro lugar conquistado em 1974 e 1982.

A seleção da Polónia integra o Grupo H do Mundial2018, cuja fase final se disputa na Rússia, em conjunto com as congéneres do Japão, Senegal e Colômbia.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Bartosz Bialkowski (Ipswich/Ing), Lukasz Fabianski (Swansea/Ing) e Wojciech Szczesny (Juventus/Ita).

Defesas: Jan Bednarek (Southampton/Ing), Bartosz Bereszynski (Sampdoria/Ita), Thiago Cionek (SPAL/Ita), Kamil Glik (Mónaco/Fra), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund/Ale), Artur Jedrzejczyk (Légia Varsóvia) e Michal Pazdan (Légia Varsóvia).

Médios: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburgo/Ale), Jacek Goralski (Ludogorets/Bul), Kamil Grosicki (Hull/Ing), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich/Ing), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze/Pol), Karol Linetty (Sampdoria/Ita), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk/Pol), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscovo/Rus) e Piotr Zielinski (Nápoles/Ita).

Avançados: Dawid Kownacki (Sampdoria/Ita), Robert Lewandowski (Bayern Munique/Ale), Arkadiusz Milik (Nápoles/Ita) e Lukasz Teodorczyk (Anderlecht/Bel).

