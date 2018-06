Pasteleiro que recusou servir casal gay no Colorado vence processo no Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal norte-americano deu razão ao pasteleiro do Colorado, Jack Phillips, no polémico caso judicial que o opunha ao casal gay David Mullins e Charlie Craig. Os dois homens diziam ter sido discriminados quando, numa visita à pastelaria de Phillips, este recusou fazer-lhes um bolo de casamento personalizado, por discordar do casamento homossexual. Phillips alegou “liberdade religiosa” como argumento para a recusa. Agora, o Supremo Tribunal americano deu-lhe razão, numa decisão com sete votos a favor e dois contra, anunciada esta segunda-feira pelo juiz Anthony Kennedy.

A decisão do Supremo Tribunal acontece depois de duas decisões em sentido contrário, de uma comissão de direitos civis do Colorado e do tribunal do Colorado, que também analisaram o processo. O tribunal local defendia que a liberdade de expressão do pasteleiro “não foi violada” já que “o casal não discutiu sequer o tipo de bolo que queria” quando Jack Phillips anunciou a sua recusa, refere o The New York Times. Para o tribunal do Colorado, acresce que “as pessoas que vissem o bolo não o veriam como uma tomada de posição” do pasteleiro em favor do casamento homossexual. “Ele continuaria livre para dizer o que entendesse” sobre o assunto “em outros contextos.”

Quando David Mullins e Charlie Craig visitaram a pastelaria de Jack Phillips, Masterpiece Cakeshop, em 2012, tinham a intenção de encomendar um bolo de casamento personalizado. Jack Phillips recusou servi-los dizendo que, face às suas crenças religiosas, não poderia utilizar os seus talentos para transmitir uma mensagem de apoio ao casamento homossexual. O casal afirmou ter-se sentido humilhado e discriminado, iniciando-se aí a disputa judicial.

A decisão do Supremo Tribunal americano dependeria sempre da interpretação dos juízes quanto à aplicação ou não dos princípios da Primeira Emenda da Constituição americana neste caso. Historicamente decisiva enquanto garantia das liberdades individuais, a Primeira Emenda é a grande salvaguarda constitucional à liberdade de expressão e à liberdade religiosa dos norte-americanos.

Neste caso, o Tribunal considerou que a liberdade religiosa e liberdade de expressão do pasteleiro permitiam-lhe recusar servir um casal gay. Uma posição contrária à dos grupos de defesa dos direitos LGBT, que apoiaram David Mullins e Charlie Craig argumentando que os casais gays têm direito ao mesmo tratamento dos casais heterossexuais no acesso a negócios abertos ao público.

Em 2015, os donos de uma pastelaria do estado norte-americano de Oregon que se recusaram a fazer um bolo para um casamento entre duas mulheres foram condenados a pagar perto de 120 mil euros às queixosas. Os donos da pastelaria, no entanto, ainda não desistiram de contestar a decisão.

