Prestações da casa pagas ao banco praticamente inalteradas em junho

Os clientes com crédito à habitação indexado às taxas Euribor passaram a pagar este mês sensivelmente o mesmo valor de prestação ao banco, segundo cálculos feitos para a agência Lusa pela Deco/Dinheiro&Direitos.

De acordo com a simulação efetuada, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um spread (margem de lucro do banco) de 1%, passa a pagar este mês 464,08 euros, o que significa apenas mais 7 cêntimos face à última revisão da prestação, em dezembro.

No caso de um empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o cliente passará a pagar 460,39 euros, mais 26 cêntimos do que pagava desde a última revisão, em março.

As taxas Euribor são o principal indexante em Portugal nos contratos bancários que financiam a compra de casa. A Euribor a seis meses é o mais usado, seguido da taxa a três meses.

Em maio, a média da taxa Euribor a seis meses foi de -0,270% e a média da taxa a três meses de -0,325%, em ambos os casos em terreno negativo mas ligeiramente menos do que no mês anterior. Uma vez que as taxas Euribor têm variado pouco, as prestações bancárias têm-se mantido praticamente inalteradas.

O parlamento aprovou em maio o diploma que obriga os bancos a refletirem nos contratos do crédito à habitação os valores negativos das taxas Euribor, criando um crédito de juros do cliente bancário que será abatido quando os juros subirem e passarem a ter um valor positivo. Este tema tem motivado posições de rejeição dos bancos.

Continuar a ler