Uma terra coberta de cinza: as fotografias da erupção vulcânica na Guatemala

Desde domingo que a cinza e a inquietude ocuparam as terras da Guatemala. A erupção do Vulcão de Fogo durou 16 horas e provocou 62 mortos, incluindo três crianças e 46 feridos. O número ainda pode aumentar. Segundo as autoridades, esta é a pior erupção vulcânica dos últimos anos no país.

O vulcão entrou em erupção este domingo, expelindo um rio de lava de oito quilómetros e espessas nuvens negras, que se erguem a uma altura de 10 mil metros, caindo depois numa zona alargada. Segundo a agência Lusa, a queda de cinzas, que começou a afetar uma área populacional com cerca de 1,7 milhões de pessoas, já obrigou à evacuação de 3.100 guatemaltecos que habitam nas localidades próximas, sendo o número de desaparecidos ainda indeterminado.

O primeiro-ministro do Guatemala, Jimmy Morales já declarou três dias de luto nacional.

More than one million people affected by the eruption of Volvan de Fuego here in Guatemala City. People buried by lava and and rivers flooded. Really scary how things change in the blink of an eye ???????????? pic.twitter.com/eMWb0uCIcO

— Ángel (@angel_appdev) June 4, 2018