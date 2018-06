Usar duas imunoterapias para vencer um cancro da mama difícil

A imunoterapia tem sido testada nos tratamentos contra o cancro, mas não parece ser igualmente eficaz em todos os tipos de cancros. Há técnicas que têm sido bem sucedidas quando as células cancerígenas têm muitas mutações, como os melanomas ou o cancro dos pulmões causado pelo fumo do tabaco, mas este sucesso não é replicado quando as células tumorais têm menos mutações. Agora, uma equipa norte-americana mostrou que também existe a possibilidade de usar estas técnicas mesmo quando há poucas mutações. Os resultados foram publicados esta segunda-feira na Nature Medicine.

Apesar de os resultados parecerem promissores e de a doente estar livre da doença há cerca de dois anos, é preciso notar que os resultados se referem a um ensaio clínico com uma única doente. Os resultados tornam-se relevantes porque foi possível tratar um cancro da mama ligado às hormonas com uma técnica que até ao momento não se tinha mostrado eficaz para tratar este tipo de cancro.

O que é importante é que este estudo, em conjunto com estudos recentes em cancro do ovário, estão a dissipar a ideia crescente de que os tumores com menos mutações, tais como o cancro da mama ligado às hormonas, o cancro do ovário, o cancro da próstata e os adenocarcinomas, não são recetivos às terapias dirigidas a novos antigénios”, escreveu Laszlo G. Radvanyi, investigador no Instituto de investigação em Cancro do Ontário (Canadá), num comentário ao artigo científico publicado.

Neste caso, a doente de 49 anos tinha um cancro da mama com metástases que não tinha respondido a nenhum dos tratamentos convencionais aplicados. A equipa dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos combinou, pela primeira vez, duas técnicas de imunoterapia e conseguiu resultados que abrem a possibilidade de se aplicarem este tipo de ensaios a outros doentes com o mesmo tipo de cancro ou com outros tipos de cancro que apresentem poucas mutações.

A imunoterapia pressupõe que seja o próprio sistema imunitário do doente a combater o cancro, mas com uma pequena ajuda externa. Essa ajuda pode ser feita manipulando diretamente as células do sistema imunitário ou com fármacos específicos — este caso combina os dois. A ideia é conseguir que os linfócitos, um tipo de glóbulos brancos, reconheçam as células tumorais e as combatam como se fossem células estranhas ao organismo, da mesma forma que fazem com vírus e bactérias, sem que nada trave a sua ação.

Para manipular as células do sistema imunitário, os linfócitos são recolhidos das amostras do cancro do doente e tratados em laboratório. Primeiro, são “ensinados” a reconhecer os sinais que as células tumorais podem apresentar. É por isso que a técnica parece ser mais eficaz quando as células sofreram muitas mutações, há mais sinais e mais sinais diferentes do que aqueles que todas as células apresentam. Depois, os linfócitos que “aprenderam a lição” são multiplicados para que o doente possa receber um exército especializado capaz de combater o tumor. Este exército é, então, injetado no doente.

As técnicas de análise do genoma e das proteínas têm permitido também conhecer que mutações existem em determinada célula cancerígena e que sinais diferentes esta pode apresentar. Estes sinais são proteínas ou peptídeos (cadeias de aminoácidos) que podem ser reconhecidas pelo sistema imunitário como antigénios, que se ligam aos anticorpos e dão início à resposta imunitária. O sistema imunitário só precisa de estar preparado para os reconhecer. Essa é uma das ajudas que a imunoterapia pode fazer.

No caso desta doente, foram identificados quatro genes mutados com potencial para “treinarem” os linfócitos. Além das injeções com o exército especializado de linfócitos, a doente também recebeu outra imunoterapia (pembrolizumab) que pretende desligar o interruptor dos linfócitos (PD-1), que os fazem entrar em morte celular programada. Desta forma, o recém-chegado exército não se auto-destrói num curto espaço de tempo.

Apesar de promissora, a imunoterapia ainda apresenta algumas limitações, como a identificação das mutações e dos sinais mais significativos para a resposta imunitária; a extração de linfócitos suficientes de uma pequena biópsia; a identificação dos linfócitos capazes de reconhecer os agentes a eliminar; e a preparação do exército de linfócitos que se faz com células do próprio doente e que precisam de algum tempo para serem tratadas em laboratório. Acrescenta-se que ainda não são perfeitamente conhecidos os efeitos secundários da imunoterapia.

Em relação aos obstáculos ultrapassados, a extensa caracterização molecular feita pela equipa norte-americana poderá permitir replicar a técnica com outros doentes e estimar a probabilidade do sucesso. Pelo menos, assim esperam os investigadores. Por enquanto, é preciso que mais pessoas participem neste tipo de ensaios clínicos para que a técnica seja validada.

“O cancro da mama metastático pode ser uma doença heterogénea. Com este doente demonstrou-se que a uma terapia feita à medida para atingir as mutações específicas apresentadas pelo próprio tumor do indivíduo podem levar a uma regressão completa e duradoura do cancro”, concluíram os autores no artigo.

