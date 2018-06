Autoridades no Havai contabilizam 117 habitações destruídas por erupção do Kilauea

As autoridades do Havai contabilizaram, até segunda-feira à noite, 117 habitações destruídas pelas torrentes de lava na Ilha Grande pela erupção do vulcão Kilauea, indicou a porta-voz do condado, Janet Snyder. Na sexta-feira, a contabilização tinha ficado nas 87 habitações destruídas, sendo que esta disparidade de números, num curto espaço de tempo, deve-se, de acordo com a responsável, à dificuldade do levantamento através dos meios aéreos por causa do vapor produzido pela lava no oceano.

As autoridades já emitiram ordens para os moradores de Leilani Estates, de Kapoho Beach e de Vacationland abandonarem as habitações, ou podem correr o risco de ficarem presos e inacessíveis às equipas de emergência. Os moradores das áreas próximas também devem estar preparados para evacuar, afirmaram as autoridades.

O vulcão Kilauea entrou em erupção há cerca de um mês, obrigando já à retirada de mais de duas mil pessoas de zonas onde a lava começou a ser expelida por fissuras no solo. Ao nível do turismo, uma das maiores indústrias locais, a ilha já perdeu três milhões de euros correspondentes aos meses de maio, junho e julho, com a grande maioria dos cruzeiros a cancelar estadias devido à erupção.

O vulcão Kilauea situa-se no sudeste da Grande Ilha do Havai, onde vivem cerca de 185 mil pessoas. Entrou em erupção em 03 de maio e desde então já foram registadas mais de 20 fissuras que estão a expelir lava. A 1.200 metros de altitude, o Kilauea é um dos mais ativos no mundo e um dos cinco existentes naquele arquipélago norte-americano.

O Kilauea está em erupção contínua desde 1983. O Observatório de Vulcões do Havai emitiu um aviso, em meados de abril, relatando que havia sinais de pressão no magma subterrâneo.

