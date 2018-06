Chef José Avillez compra grupo Cafeína, que tem 5 restaurantes no Porto

O chef José Avillez está prestes a adquirir a maioria do capital do grupo Cafeína, criado e detido pelo empresário Vasco Mourão. O grupo, que tem a atividade concentrada no Porto, tem atualmente cinco restaurantes: quatro na zona nobre da Foz — Cafeína, Terra, Portarossa e Casa Vasco — e um na Baixa da cidade — Panca Cevicheria & Pisco Bar.

Ao Jornal de Negócios [conteúdo fechado], Vasco Mourão confirmou que “a venda da maioria do capital deverá ficar concluída até final do mês”. Para o empresário, “esta operação visa fazer crescer o grupo de uma forma mais sustentada, juntando sinergias e capacidades, mas mantendo o seu ADN, as suas marcas” e o seu cunho pessoal.

Apesar da aquisição por parte da ‘holding’ que detém o grupo José Avillez, Vasco Mourão vai manter-se “como sócio e a gerir os restaurantes do grupo Cafeína”, uma informação que foi também confirmada ao Jornal de Negócios por José Avillez: “continuará a ser o responsável pela gestão destes restaurantes”. O grupo Cafeína foi criado há 23 anos e “fatura mais de quatro milhões de euros, sem IVA, e emprega 118 pessoas”.

