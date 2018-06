Ex-marido de Meghan Markle anuncia noivado. “Sou o homem mais sortudo que conheço”

Menos de um mês depois do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, o ex-marido da agora duquesa de Sussex anunciou o seu noivado. Pois é, Trevor Engelson, o homem com quem Meghan foi casada durante dois anos, vai casar-se com Tracey Kurland.

O pedido de noivado foi feito por Engelson à nutricionista 31 anos Tracey Kurland — com quem namora desde 2017 — na sexta-feira, dia 1 de junho, lê-se na revista Cosmopolitan. Com 41 anos, o produtor de cinema aproveitou uma viagem que ambos fizeram a Napa Valley, Califórnia, para a pedir em casamento.

Segundo a mesma publicação, Engelson terá depois partilhado a notícia na conta privada de Instagram. A fotografia, na qual o casal aparece sorridente, mostra a mão esquerda de Kurland — com o anel de diamante — pousada sobre o seu ombro. Na descrição escreveu: “Sou o homem mais sortudo que conheço! Preparem-se para a festa!”.

Recorde-se que Meghan Markle esteve casada durante dois anos com o produtor norte-americano, após sete anos de namoro. Conheceram-se em 2004 e casaram numa praia das Caraíbas em 2011. O divórcio chegou em agosto de 2013 e a causa poderá ter sido a distância. Enquanto Meghan filmava a série “Suits” em Toronto, no Canadá, Trevor permanecia em Los Angeles. Cerca de três anos depois, a atriz norte-americana conheceu o príncipe Harry.

