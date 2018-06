Glik pode falhar Mundial devido a lesão no ombro

O defesa do Mónaco Kamil Glik deverá falhar o Mundial 2018, na Rússia, devido a uma lesão no ombro esquerdo, disse esta terça-feira o presidente da federação polaca, Zbigniew Boniek.

Glik lesionou-se durante um treino da seleção polaca em Arlamow, na segunda-feira, e o selecionador Jaroslaw Kolakowski deu conta da viagem do defesa para Nice, onde iria ser observado por um médico, sem o excluir definitivamente da competição, que vai ser disputada entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

O médico da seleção polaca, Jacek Jaroszewski, reconheceu a gravidade da lesão do defesa central de 30 anos, explicando que danificou “estrutura que estabiliza a clavícula” e que a recuperação deverá demorar cerca de seis semanas. No entanto, e apesar do anuncio do presidente federativo, o clínico remeteu uma decisão para quinta-feira, após a avaliação da lesão por um especialista.

O também defesa central Marcin Kaminski, que alinha no Estugarda, é apontado como provável substituto de Glik na Polónia, que vai defrontar, no Grupo H, as seleções de Senegal, Colômbia e Japão.

